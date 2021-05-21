Сенатори США вимагають повернути санкції проти "Північного потоку - 2"

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“Через кілька днів після того, як російські хакери успішно атакували американський газопровід, президент Байден вирішив віддати Володимиру Путіну його власний газопровід і вручити йому велику геополітичну перемогу”, — розкритикував дії американського лідера Кевін Крамер.

Сенатор додав, що адміністрація Байдена погоджується з “помилковою стратегією Німеччини, яка дасть Путіну контроль над нашими союзниками в Європі”. “Трубопровід Путіна повинен бути зупинений”, — заявив республіканець, закликавши колег підтримати законопроект. “Енергетична безпека означає національну безпеку”, — підкреслив він.

Крім Крамера, документ з вимогами відновити санкції підписали ще 13 законодавців. Також вони зажадали посилення обмежувальних заходів по відношенню до Кремля.

США не стали вводити санкції проти Nord Stream 2 AG

Днем раніше адміністрація Джо Байдена ввела і одразу призупинила дію санкцій проти компанії-оператора проекту газопроводу Nord Stream 2 AG і її гендиректора Маттіаса Варніга. Вашингтон пояснив свою позицію “національними інтересами”. Рішення розкритикував глава комітету із закордонних справ Сенату Роберт Менендес. Адміністрація Байдена раніше називала “Північний потік — 2” “поганою ідеєю” і прикладом “шкідливого впливу Росії”, зазначив Менендес.

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У той же час Держдепартамент схвалив введення санкцій проти чотирьох судів: “Балтійський дослідник”, “Владислав Стрижов”, “Юрій Топчев” і “Академік Черський”. Також під обмежувальні заходи потрапили чотири компанії.

США, Україна та балтійські країни активно виступають проти будівництва газопроводу, побоюючись посилення впливу Росії на європейському енергетичному ринку. Вашингтон ввів санкції відносно фірм, що беруть участь в спорудженні трубопроводу. У той же час уряд Німеччини підтримує “Північний потік — 2”, хоча в країні є і чимало його критиків.