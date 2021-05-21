Сенаторы США требуют вернуть санкции против "Северного потока - 2"
Киев • УНН
КИЕВ. 21 мая. УНН. Сенатор-республиканец Кевин Крамер в четверг, 20 мая, инициировал законопроект об отмене решений администрации президента Джозефа Байдена по газопроводу "Северный поток - 2". Об этом политик сообщил в своем Twitter, передает УНН.
Цитата
“Через несколько дней после того, как российские хакеры успешно атаковали американский газопровод, президент Байден решил отдать Владимиру Путину его собственный газопровод и вручить ему большую геополитическую победу”, — раскритиковал действия американского лидера Кевин Крамер.
Сенатор добавил, что администрация Байдена соглашается с “ошибочной стратегией Германии, которая даст Путину контроль над нашими союзниками в Европе”. “Трубопровод Путина должен быть остановлен”, — заявил республиканец, призвав коллег поддержать законопроект. “Энергетическая безопасность означает национальную безопасность”, — подчеркнул он.
Кроме Крамера, документ с требованиями восстановить санкции подписали еще 13 законодателей. Также они потребовали усиления ограничительных мер по отношению к Кремлю.
США не стали вводить санкции против Nord Stream 2 AG
Днем ранее администрация Джо Байдена ввела и сразу приостановила действие санкций против компании-оператора проекта газопровода Nord Stream 2 AG и ее гендиректора Маттиаса Варнига. Вашингтон объяснил свою позицию “национальными интересами”. Решение раскритиковал глава комитета по иностранным делам Сената Роберт Менендес. Администрация Байдена ранее называла “Северный поток — 2” “плохой идеей” и примером “вредного влияния России”, отметил Менендес.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Снятие санкций с “Северного потока — 2” будет проигрышем США и лично Байдена — Зеленский
В то же время Госдепартамент одобрил введение санкций против четырех судов: “Балтийский исследователь”, “Владислав Стрижов”, “Юрий Топчев” и “Академик Черский”. Также во ограничительные меры попали четыре компании.
США, Украина и страны Балтии активно выступают против строительства газопровода, опасаясь усиления влияния России на европейском энергетическом рынке. Вашингтон ввел санкции в отношении фирм, участвующих в сооружении трубопровода. В то же время правительство Германии поддерживает “Северный поток — 2”, хотя в стране есть и немало его критиков.