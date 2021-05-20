Зняття санкцій з "Північного потоку - 2" буде програшем США та особисто Байдена – Зеленський

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"Я вважаю, що ця зустріч потрібна. Президент Байден знає мою позицію…Вони будуть обговорювати українські питання тільки в тому просторі та адженді, яку будуть узгоджувати з нами до цього. Чи є ризики, що деякі питання вони будуть підіймати попри наші домовленості? Впевнений, що такі ризики є", - сказав Зеленський.

Президент зауважив, що головний ризик полягає у тому, що США можуть зняти санкції з трубопроводу "Північний потік - 2" під тиском РФ.

"Великий ризик, що вони можуть натиснути на США, чи у них будуть якісь домовленості...Я вважаю, що це буде програш США. Я вважаю, що це буде програш особисто президента Байдена. Я говорю відверто, чому це буде серйозна геополітична перемога РФ й новий перерозподіл сил та впливу", - розповів Зеленський.

Також він зазначив, якщо США підуть на такий крок, то це означає, що вони "розмінюються на щось дуже важливе".

Доповнення

Держсекретар США Ентоні Блінкен заявив, що відмова від введення санкцій відносно оператора російського трубопроводу "Північного потоку - 2" - компанії Nord Stream 2 AG - відповідає американським національним інтересам.



Нагадаємо, у США розраховують на зустріч президента Сполучених Штатів Джо Байдена і президента Росії Володимира Путіна у майбутні тижні.



Про зустріч Байдена і Путіна

13 квітня Байден під час телефонної розмови вперше запропонував Путіну провести російсько-американський саміт на території “третьої країни”. Саміт може пройти на території однієї з країн ЄС, говорили в Кремлі.

4 травня Байден заявив, що “сподівається і чекає” зустрічі з Путіним в червні. У першій половині місяця у американського лідера запланована перша закордонна поїздка як глава держави, він відвідає Великобританію і Бельгію.

Помічник президента Росії Юрій Ушаков також вказував, що саміт Путіна і Байдена може пройти в червні. “Називають червень, навіть є конкретні дати”, — зазначив він, проте точні дати розкривати не став.

Видання Politico, посилаючись на колишніх американських офіційних осіб і аналітиків, повідомляло, що саміт президентів Росії і США може пройти в таких містах, як Рейк’явік, Прага, Любляна і Баку.

Зокрема, 11 травня Байден підтвердив намір зустрітися з Путіним після кібератаки.



