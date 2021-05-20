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Снятие санкций с "Северного потока - 2" будет проигрышем США и лично Байдена - Зеленский

Киев • УНН

 • 16784 просмотра

КИЕВ. 20 мая. УНН. Снятие санкций с трубопровода "Северный поток - 2" будет проигрышем США и лично президента Джо Байдена. Об этом заявил Президент Украины Владимир Зеленский во время итоговой пресс-конференции, передает корреспондент УНН.

Снятие санкций с "Северного потока - 2" будет проигрышем США и лично Байдена - Зеленский

Цитата:

"Я считаю, что эта встреча нужна. Президент Байден знает мою позицию... Они будут обсуждать украинские вопрос только в том пространстве и адженде, которую будут согласовывать с нами до этого. Есть ли риски, что некоторые вопросы они будут поднимать несмотря на наши договоренности? Уверен, что такие риски есть", - сказал Зеленский.

Президент отметил, что главный риск заключается в том, что США могут снять санкции с трубопровода "Северный поток - 2" под давлением РФ.

"Велик риск, что они могут надавить на США, или у них будут какие-то договоренности... Я считаю, что это будет проигрыш США. Я считаю, что это будет проигрыш лично президента Байдена. Я говорю откровенно, почему это будет серьезная геополитическая победа РФ и новое перераспределение сил и влияния", - рассказал Зеленский.

Также он отметил, что если США пойдут на такой шаг, то это означает, что они "размениваются на что-то очень важное".

Дополнение

Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что отказ от введения санкций в отношении оператора российского трубопровода "Северного потока - 2" - компании Nord Stream 2 AG - отвечает американским национальным интересам.

Напомним, в США рассчитывают на встречу президента Соединенных Штатов Джо Байдена и президента России Владимира Путина в предстоящие недели.

О встрече Байдена и Путина

13 апреля Байден во время телефонного разговора впервые предложил Путину провести российско-американский саммит на территории "третьих стран". Саммит может пройти на территории одной из стран ЕС, говорили в Кремле.

4 мая Байден заявил, что "надеется и ждет" встречи с Путиным в июне. В первой половине месяца у американского лидера запланирована первая зарубежная поездка в качестве главы государства, он посетит Великобританию и Бельгию.

Помощник президента России Юрий Ушаков также указывал, что саммит Путина и Байдена может пройти в июне. "Называют июнь, даже есть конкретные даты", - отметил он, однако точные даты раскрывать не стал.

Издание Politico, ссылаясь на бывших американских официальных лиц и аналитиков, сообщало, что саммит президентов России и США может пройти в таких городах, как Рейкьявик, Прага, Любляна и Баку.

В частности, 11 мая Байден подтвердил намерение встретиться с Путиным после кибератаки.

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