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Ціни на нафту виросли після кібератаки на трубопровід в США

Ціни на нафту виросли після кібератаки на трубопровід в США

Київ • УНН

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КИЇВ. 11 травня. УНН. Зростання цін на нафту і паливо фіксується на тлі перебоїв в роботі американського трубопроводу Colonial Pipeline. Повідомляє УНН з посиланням на біржові дані та інформацію світових ЗМІ.

Світові ціни на нафту почали зростати після кібератаки на трубопровід Colonial Pipeline, що забезпечує паливом майже половину населення східного узбережжя США.

Як повідомляє Deutsche Welle, вартість липневих ф'ючерсів на нафту Brent на лондонській біржі ICE Futures вранці в понеділок, 10 травня підскочила до 68,69 дол. За барель - на 0,41 дол. (0,6%) вище за ціну на час закриття попередньої сесії. За підсумками торгів 7 травня ці контракти подорожчали на 0,19 дол. (0,3%) - до 68,28 дол. за барель.

CNBC повідомляє, що ф'ючерси на нафту марки West Texas Intermediate, еталон нафти в США, виросли на 0,5% до 65,24 дол. за барель.

За підсумками минулого тижня Brent подорожчала на 2,3%, WTI - на 2,1%, свідчать дані Dow Jones Market Data.

Американські видання відзначають зростання вартості ф'ючерсів на паливо.

Ситуація на Colonial Pipeline

Кібератака на Colonial Pipeline виконана ймовірно хакерським угрупованням DarkSide з Росії. Colonial Pipeline найбільший в США трубопровід. Його робота в повному обсязі все ще не відновлена. Повідомляється, що хакери вимагають від оператора паливопроводу викуп, сума якого поки невідома.

Станом на ранок 10 травня (за київським часом) компанії вдалося підключити бічні лінії між терміналами до основної магістралі, але роботу самої магістралі все ще не відновили.

Запаси нафти, що зберігаються в резервуарах, розраховані на кілька днів. На даний момент залишається відкритим питання про терміни відновлення роботи трубопроводу в повному обсязі.

Трубопровід є важливою частиною нафтової інфраструктури США, транспортуючи близько 2,5 мільйона барелів на день бензину, дизельного палива, мазуту та авіагасу. Протяжність трубопроводу становить більше 5 500 миль, і по ньому проходить майже половина запасів палива Східного узбережжя США. Система також забезпечує паливом і аеропорти.
Влада США ввели режим надзвичайної ситуації в регіоні.

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