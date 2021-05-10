Цены на нефть выросли после кибератаки на трубопровод в США
Киев • УНН
КИЕВ. 11 мая. УНН. Рост цен на нефть и топливо фиксируется на фоне перебоев в работе американского трубопровода Colonial Pipeline. Сообщает УНН со ссылкой на биржевые данные и информацию мировых СМИ.
Мировые цены на нефть пошли в рост после кибератаки на трубопровод Colonial Pipeline, обеспечивающий топливом почти половину населения восточного побережья США.
Как сообщает Deutsche Welle, стоимость июльских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures утром в понедельник, 10 мая подскочила до 68,69 долл. за баррель - на 0,41 долл. (0,6%) выше цены на время закрытия предыдущей сессии. По итогам торгов 7 мая эти контракты подорожали на 0,19 долл. (0,3%) - до 68,28 долл. за баррель.
CNBC сообщает, что фьючерсы на нефть марки West Texas Intermediate, эталон нефти США, выросли на 0,5% до 65,24 долл. за баррель.
По итогам минувшей недели Brent подорожала на 2,3%, WTI - на 2,1%, свидетельствуют данные Dow Jones Market Data.
Американские издания отмечают рост стоимости фьючерсов на топливо.
Ситуация на Colonial Pipeline
Кибератака на Colonial Pipeline совершенна предположительно хакерской группировкой DarkSide из России. Colonial Pipeline крупнейший в США трубопровод. Его работа в полном объеме все еще не восстановлена. Сообщается, что хакеры требуют от оператора топливопровода выкуп, сумма которого пока неизвестна.
Состоянием на утро 10 мая (по киевскому времени) компании удалось подключить боковые линии между терминалами к основной магистрали, но работу самой магистрали все еще не восстановили.
Запасы нефти, хранящиеся в резервуарах, рассчитаны на несколько дней. На данный момент остается открытым вопрос о сроках возобновления работы трубопровода в полном объеме.
Трубопровод является важной частью нефтяной инфраструктуры США, транспортируя около 2,5 миллионов баррелей в день бензина, дизельного топлива, мазута и авиакеросина. Протяженность трубопровода составляет более 5 500 миль, и по нему проходит почти половина запасов топлива Восточного побережья США. Система также обеспечивает топливом и аэропорты.
Власти США ввели режим чрезвычайной ситуации в регионе.