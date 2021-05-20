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The Guardian

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Блінкен: відмова вводити санкції проти оператора "Північного потоку-2" відповідає інтересам США

Київ • УНН

 • 23461 перегляди

КИЇВ. 20 травня. УНН. Держсекретар США Ентоні Блінкен заявив, що відмова від введення санкцій відносно оператора російського трубопроводу "Північного потоку - 2" - компанії Nord Stream 2 AG - відповідає американським національним інтересам. Про це він повідомив під час спільної пресконференції з очільником МЗС Росії Сергієм Лавровим, передає УНН.

Блінкен: відмова вводити санкції проти оператора "Північного потоку-2" відповідає інтересам США

Цитата

“Держдепартамент США надав Конгресу доповідь відповідно до „Закону про захист енергетичної безпеки Європи“, в списку значаться чотири судна, п’ять організацій і одна фізична особа, які залучені в будівництво газопроводу „Північний потік — 2“, включно з організацією Nord Stream 2 AG і її виконавчого директора Маттіаса Варніга, — йдеться в поширеній у середу заяві Блінкена. — Особи, згадані в доповіді, підпадають під санкції відповідно до „Закону про захист енергетичної безпеки Європи“, якщо санкції не скасовані ”.

“В результаті цих санкцій у відношенні перерахованих в доповіді організацій чотири судна з доповіді і дев’ять додаткових судів, які контролюються або належать Федеральному державному бюджетній установі „Морська рятувальна служба“, що беруть участь в будівництві „Північного потоку — 2“, також підпадають під санкції”, — сказав Блінкен.

“Крім того, я прийшов до висновку, що в національних інтересах США відмовитися від санкцій щодо Nord Stream 2 AG, її виконавчого директора Маттіаса Варніга і посадових осіб компанії”, — наголошується в тексті.

Деталі

За даними ЗМІ, в перелік судів, діяльність яких підпадає під американські рестрикції, зовнішньополітичне відомство США включило “Академіка Черського”, “Владислава Стрижова”, “Балтійського дослідника” і “Юрія Топчева”. В аналогічний список юридичних осіб потрапили “Коксохімтранс”, “Мортранссервіс”, Морська рятувальна служба, Самарський теплоенергетичний майновий фонд.

Доповнення

Робота над суперечливим трубопроводом по дну Балтійського моря “Північний потік — 2” в водах Данії майже завершена. У водах Німеччини не вистачає менше 20 кілометрів.

Проти будівництва газопроводу активно виступають США, Україна, Польща і країни Балтії, які побоюються посилення впливу Росії на європейському енергетичному ринку. При цьому уряд в Берліні стверджує, що “Північний потік — 2” є перш за все економічним проектом, відзначаючи водночас необхідність збереження за Україною статусу транзитера газу.

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