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Блинкен: отказ вводить санкции против оператора "Северного потока-2" отвечает интересам США

Киев • УНН

 • 23460 просмотра

КИЕВ. 20 мая. УНН. Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что отказ от введения санкций в отношении оператора российского трубопровода "Северного потока - 2" - компании Nord Stream 2 AG - отвечает американским национальным интересам. Об этом он сообщил во время совместной пресс-конференции с главой МИД России Сергеем Лавровым, передает УНН.

Блинкен: отказ вводить санкции против оператора "Северного потока-2" отвечает интересам США

Цитата

“Госдепартамент США предоставил Конгрессу доклад соответствии с „Законом о защите энергетической безопасности Европы“, в списке значатся четыре судна, пять организаций и одно физическое лицо, которые вовлечены в строительство газопровода „Северный поток — 2“, включая организацию Nord Stream 2 AG и ее исполнительного директора Маттиаса Варнига, — говорится в распространенном в среду заявлении Блинкена. — лица, упомянутые в докладе, подпадают под санкции в соответствии с „Законом о защите энергетической безопасности Европы“, если санкции не отменены”.

“В результате этих санкций в отношении перечисленных в докладе организаций четыре судна из доклада и девять дополнительных судов, контролируемых или принадлежат Федеральному государственному бюджетному учреждению „Морская спасательная служба“, участвующих в строительстве „Северного потока — 2“, также подпадают под санкции”, — сказал Блинкен.

“Кроме того, я пришел к выводу, что в национальных интересах США могут отказаться от санкций в отношении Nord Stream 2 AG, ее исполнительного директора Маттиаса Варнига и должностных лиц компании”, — отмечается в тексте.

Детали

По данным СМИ, в перечень судов, деятельность которых подпадает под американские рестрикции, внешнеполитическое ведомство США включило “Академика Черского”, “Владислава Стрижова”, “Балтийского исследователя” и “Юрия Топчев”. В аналогичный список юридических лиц попали “Коксохимтранс”, “Мортранссервис”, Морская спасательная служба, Самарский теплоэнергетический имущественный фонд.

Дополнение

Работа над противоречивым трубопроводом по дну Балтийского моря “Северный поток — 2” в водах Дании почти завершена. В водах Германии не хватает менее 20 километров.

Против строительства газопровода активно выступают США, Украина, Польша и страны Балтии, которые опасаются усиления влияния России на европейском энергетическом рынке. При этом правительство в Берлине утверждает, что “Северный поток — 2” является прежде всего экономическим проектом, отмечая в то же время необходимость сохранения за Украиной статуса транзитера газа.

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