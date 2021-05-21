Рада звернулася до Конгресу США за підтримкою санкцій проти газопроводу “Північний потік-2”

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“Сьогодні Верховна Рада розглядає і, я сподіваюся, прийме звернення до США — я впевнений, це побачать, почують і підтримають інші держави світу — щодо "Північного потоку — 2“, який становить і політичну, і економічну, і енергетичну загрозу для багатьох країн світу”, — сказав під час виступу ще до голосування автор постанови, спікер парламенту Дмитро Разумков.

Деталі

Постановою доручено голові Верховної Ради забезпечити невідкладне направлення тексту звернення до Палати представників та Сенату Конгресу Сполучених Штатів Америки. У постанові висловлена стурбованість тим, що представлена 19 травня Державним департаментом США доповідь Конгресу США та запропоновані додаткові санкції не передбачають заходів проти ключової компанії учасника “Північного потоку — 2” — “Nord Stream AG”.

“Ми переконані, що єдиним довгостроковим механізмом гарантування невикористання Росією "Північного потоку — 2“ в якості енергетичної зброї є повне блокування можливості його завершення та введення в експлуатацію”, — зазначається у постанові.

Верховна Рада України у зверненні закликає Палату представників та Сенат Конгресу США "використати весь наявний інструментарій, передбачений американським законодавством, для цілковитого і незворотного зупинення будівництва газопроводу в межах проекту “Північний потік-2” шляхом застосування блокуючих санкцій проти всіх учасників даного російського геополітичного проекту, у тому числі “Nord Stream AG”.

Доповнення

Днем раніше адміністрація президента США Джо Байдена ввела і одразу призупинила дію санкцій проти компанії-оператора проекту газопроводу Nord Stream 2 AG і її гендиректора Маттіаса Варніга. Вашингтон пояснив свою позицію “національними інтересами”. Рішення розкритикував голова комітету із закордонних справ Сенату Роберт Менендес. Адміністрація Байдена раніше називала “Північний потік — 2” “поганою ідеєю” і прикладом “шкідливого впливу Росії”, зазначив Менендес.

Водночас Держдепартамент схвалив введення санкцій проти чотирьох суден: “Балтійський дослідник”, “Владислав Стрижов”, “Юрій Топчев” і “Академік Черський”. Також під обмежувальні заходи потрапили чотири компанії.

США, Україна, Польща та балтійські країни активно виступають проти будівництва газопроводу, побоюючись посилення впливу Росії на європейському енергетичному ринку. Вашингтон ввів санкції стосовно фірм, що беруть участь в спорудженні трубопроводу. Водночас уряд Німеччини підтримує “Північний потік — 2”, хоча в країні є і чимало його критиків.