Рада обратилась к Конгрессу США за поддержкой санкций против газопровода "Северный поток-2"
Киев • УНН
КИЕВ. 21 мая. УНН. Верховная Рада Украины на заседании в пятницу, 21 мая, приняла обращение к Конгрессу США по активизации усилий по укреплению энергетической безопасности Украины и Европы путем общего введения санкций в отношении строительства газопровода "Северный поток-2". Соответствующее решение поддержали 292 народных депутатов Украины, передает корреспондент УНН.
Цитата:
"Сегодня Верховная Рада рассматривает и, я надеюсь, примет обращение к США - я уверен, это увидят, услышат и поддержат другие государства мира - по "Северному потоку - 2", который составляет и политическую, и экономическую, и энергетическую угрозу для многих стран мира", - сказал во время выступления еще до голосования автор постановления, спикер парламента Дмитрий Разумков.
Детали
Постановлением поручено председателю Верховной Рады обеспечить безотлагательное направление текста обращения в Палату представителей и Сенат Конгресса Соединенных Штатов Америки. В постановлении выражена обеспокоенность тем, что представленный 19 мая Государственным департаментом США доклад Конгресса и предложенные дополнительные санкции не предусматривают мер против ключевой компании участника "Северного потока - 2" - "Nord Stream AG".
"Мы убеждены, что единственным долгосрочным механизмом обеспечения неиспользования Россией "Северного потока - 2" в качестве энергетического оружия является полная блокировка возможности его завершения и ввода в эксплуатацию", - отмечается в постановлении.
Верховная Рада Украины в обращении призывает Палату представителей и Сенат Конгресса США "использовать весь имеющийся инструментарий, предусмотренный американским законодательством, для полной и необратимой остановки строительства газопровода в рамках проекта "Северный поток-2" путем применения блокирующих санкций против всех участников данного российского геополитического проекта, в том числе "Nord Stream AG".
Дополнение
Днем ранее администрация президента США Джо Байдена ввела и сразу приостановила действие санкций против компании-оператора проекта газопровода Nord Stream 2 AG и ее гендиректора Маттиаса Варнига. Вашингтон объяснил свою позицию "национальными интересами". Решение раскритиковал председатель комитета по иностранным делам Сената Роберт Менендес. Администрация Байдена ранее называла "Северный поток - 2" "плохой идеей" и примером "вредного влияния России", отметил Менендес.
В то же время Госдепартамент одобрил введение санкций против четырех судов: "Балтийский исследователь", "Владислав Стрижов", "Юрий Топчев" и "Академик Черский". Также под ограничительные меры попали четыре компании.
США, Украина, Польша и балтийские страны активно выступают против строительства газопровода, опасаясь усиления влияния России на европейском энергетическом рынке. Вашингтон ввел санкции относительно фирм, участвующих в сооружении трубопровода. В то же время правительство Германии поддерживает "Северный поток - 2", хотя в стране есть и немало его критиков.