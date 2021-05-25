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Меркель призвала учитывать интересы Украины в переговорах США и Германии по "Северному потоку-2"

Киев • УНН

 • 29754 просмотра

КИЕВ. 25 мая. УНН. Германия продолжит обсуждать с США вопрос реализации проекта “Северный поток-2”; Берлин всегда выступал против экстерриториальных санкций. Об этом заявила во вторник журналистам канцлер Германии Ангела Меркель по итогам саммита ЕС, передает УНН.

Меркель призвала учитывать интересы Украины в переговорах США и Германии по "Северному потоку-2"

Цитата

“С Америкой наверняка будут еще дискуссии и переговоры по вопросу “Северного потока-2”, — сказала она, отметив, что Берлин приветствовал отказ Вашингтона от санкций в отношении оператора проекта — компании Nord Stream 2 AG. “Ведь мы так или иначе очень критично относились к экстерриториальным санкциям, независимо от того, где они применяются”, — добавила канцлер.

Меркель отметила, что вопрос инвестиций и энергетических связей с РФ обсуждался на саммите в ходе дискуссии в понедельник вечером. “Здесь я сказала бы, что мы не в одностороннем порядке зависим от России, но есть тесные энергетические отношения”, — подчеркнула она. Канцлер указала на то, что поставки энергоресурсов осуществлялись и во времена холодной войны, и одновременно призвала учитывать интересы Украины как страны-транзитера российского газа.

Контекст

Верховная Рада Украины на заседании в пятницу, 21 мая, приняла обращение к Конгрессу США по активизации усилий по укреплению энергетической безопасности Украины и Европы путем общего введения санкций в отношении строительства газопровода “Северный поток-2”.

19 мая администрация Джо Байдена ввела и сразу приостановила действие санкций против компании-оператора проекта газопровода Nord Stream 2 AG и ее гендиректора Маттиаса Варнига. Вашингтон объяснил свою позицию “национальными интересами”. Решение раскритиковал глава комитета по иностранным делам Сената Роберт Менендес. Администрация Байдена ранее называла “Северный поток-2” “плохой идеей” и примером “вредного влияния России”, отметил Менендес.

Сенатор-республиканец Кевин Крамер в четверг, 20 мая, инициировал законопроект об отмене решений администрации президента Джозефа Байдена по газопроводу “Северный поток-2”.

После инцидента с принудительной посадкой пассажирского самолета Ryanair в Минске и задержанием оппозиционного журналиста Романа Протасевича — в парламенте Великобритании призвали остановить газопровод “Ямал — Европа”, который проходит через Беларусь и остановить строительство “Северного потока-2”.

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