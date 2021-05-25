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The Guardian

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У Великій Британії закликали зупинити газопровід, який проходить через Білорусь

Київ • УНН

 • 17682 перегляди

КИЇВ. 25 травня. УНН. У парламенті Великої Британії закликали зупинити газопровід "Ямал - Європа", який проходить через Білорусь, після інциденту з примусовою посадкою пасажирського літака Ryanair у Мінську і затримання опозиційного журналіста Романа Протасєвіча. Про це УНН повідомляє з посиланням на BBC.

У Великій Британії закликали зупинити газопровід, який проходить через Білорусь

Деталі

Британський парламентар-консерватор Том Тугендхат, голова комітету палати громад з іноземних справ, під час виступу перед законодавцями напередодні міністра закордонних справ країни Домініка Рааба закликав уряд закликати до зупинки енергопроводів у Білорусі.

Він привітав нові заходи уряду щодо обмеження польотів і запитав Рааба, чи не піде він "далі ще на один крок" і не "закличе до зупинки" газопроводу "Північний потік - 2" і трубопроводу Ямал, що проходить через Білорусь", "звідки надходять гроші, які підтримують цей тиранічний режим".

Рааб у відповідь сказав, що Велика Британія "розгляне і проконсультується з нашими партнерами і побачить, до яких подальших дій вони також готові вдатися".

Також Рааб повідомив законодавцям, що Велика Британія ввела санкції стосовно 99 фізичних та юридичних осіб з Білорусі, пише The Guardian.

Доповнення

Міністр транспорту Великої Британії Грант Шаппс 24 травня відкликав дозвіл на польоти в країну, який діяв для білоруської авіакомпанії “Бєлавіа”. Управління цивільної авіації Великої Британії рекомендує авіакомпаніям уникати повітряного простору Білорусі “заради безпеки пасажирів”, додав Шаппс.

Єврорада закликала усіх перевізників, що базуються на ЄС, уникати польотів над Білоруссю, а також вказала на необхідність заходів щодо заборони польотів у повітряному просторі ЄС білоруським авіакомпаніям та заборони доступу до аеропортів ЄС рейсам, що виконуються такими авіакомпаніями, і не виключила введення нових санкцій проти Білорусі.

Контекст

23 травня близько 15-ї години дня літак авіакомпанії Ryanair Афіни — Вільнюс екстрено приземлився в аеропорту Мінська після отримання повідомлення про мінування. На борту літака перебував співзасновник Telegram-каналу NEXTA Роман Протасєвіч, його затримали.

Команду прийняти літак в Мінську віддав особисто Олександр Лукашенко, повідомлялося в Telegram-каналі “Пул первого”. Після посадки всіх пасажирів вивели з літака, Протасєвіча відвели в сторону, а його речі винесли на злітно-посадкову смугу.

Російська служба BBC повідомила, що крім Романа Протасєвіча в Мінську затримали росіянку. Може йтися про Софію Сапега, дівчині Протасевича.

МВС Білорусі заявило 24 травня, що затриманий Протасєвіч перебуває у СІЗО в Мінську.

Інцидент викликав величезний міжнародний резонанс і гнівну реакцію багатьох західних лідерів, політиків і дипломатів, які виступили з вимогою звільнення опозиційного журналіста і міжнародного розслідування того, що сталося.

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