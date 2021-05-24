Велика Британія позбавила права літати на свою територію авіакомпанії Білорусі

Деталі

“Велика Британія засуджує вчорашні дії білоруської влади, які заарештували журналіста Романа Протасєвіча на підставі обману, змусивши літак, на якому він перебував, приземлитися в Мінську. (Олександр) Лукашенко повинен відповісти за свої обурливі дії”, — повідомили в британському МЗС.

“Велика Британія закликає до негайного звільнення (Романа) Протасєвіча та інших політичних в’язнів, які утримуються в Білорусі. Велика Британія працює з нашими союзниками над скоординованою відповіддю, включаючи подальші санкції. Велика Британія також закликає Раду ІКАО провести термінове засідання для розгляду питання про порушення режиму міжнародних правил, що гарантують безпеку цивільної авіації”, — додали британські дипломати.

Міністр транспорту Великої Британії Грант Шаппс відкликав дозвіл на польоти в країну, який діяв для білоруської авіакомпанії “Бєлавіа”.

Управління цивільної авіації Великої Британії порекомендує авіакомпаніям уникати повітряного простору Білорусі “заради безпеки пасажирів”, додав Шаппс.

Following the forced diversion of a @Ryanair aircraft to Minsk yesterday, I’ve instructed @UK_CAA to request airlines avoid Belarusian airspace in order to keep passengers safe. I have also suspended Belavia’s operating permit.

— Rt Hon Grant Shapps MP (@grantshapps) May 24, 2021

Контекст

23 травня близько 15-ї години дня літак авіакомпанії Ryanair Афіни — Вільнюс екстрено приземлився в аеропорту Мінська після отримання повідомлення про мінування. На борту літака перебував співзасновник Telegram-каналу NEXTA Роман Протасєвіч, його затримали.

Команду прийняти літак в Мінську віддав особисто Олександр Лукашенко, повідомлялося в Telegram-каналі “Пул першого”. Керівник відділу комунікацій Литовського міжнародного аеропорту, де повинен був спочатку приземлитися літак, повідомляла, що між членом екіпажу і пасажиром стався конфлікт, через що літак вирішили посадити в Мінську. Однак, за словами одного з пасажирів рейсу, ніякого конфлікту не було. Після посадки всіх пасажирів вивели з літака, Протасєвіча відвели в сторону, а його речі винесли на злітно-посадкову смугу.

“Ми запитали його, що відбувається. Він сказав, хто він, і додав: „Мене тут чекає смертна кара“. Він був уже спокійніше, але тремтів. Поруч з ним весь час стояв офіцер, і незабаром військові його просто вивели”, — розповів пасажир.