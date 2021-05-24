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Великобритания лишила права летать на свою территорию авиакомпании Беларуси

Киев • УНН

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КИЕВ. 24 мая. УНН. Власти Великобритании немедленно отзывают разрешение белорусской авиакомпании “Белавиа” на выполнение рейсов в королевство, об этом сообщили в британском внешнеполитическом ведомстве, передает УНН.

Великобритания лишила права летать на свою территорию авиакомпании Беларуси

Детали

“Великобритания осуждает вчерашние действия белорусских властей, арестовавших журналиста Романа Протасевича на основании уловки, заставив самолет, на котором он был, приземлиться в Минске. (Александр) Лукашенко должен ответить за свои возмутительные действия”, — сообщили в британском МИД.

“Великобритания призывает к немедленному освобождению (Романа) Протасевича и других политических заключенных, содержащихся в Беларуси. Великобритания работает с нашими союзниками над скоординированным ответом, включая дальнейшие санкции. Великобритания также призывает Совет ИКАО провести срочное заседание для рассмотрения вопроса о нарушении режимом международных правил, гарантирующих безопасность гражданской авиации”, — добавили британские дипломаты.

Министр транспорта Великобритании Грант Шаппс отозвал разрешение на полеты в страну, которое действовало для белорусской авиакомпании “Белавиа”.

Управление гражданской авиации Великобритании порекомендует авиакомпаниям избегать воздушного пространства Беларуси “ради безопасности пассажиров”, добавил Шаппс.

Following the forced diversion of a @Ryanair aircraft to Minsk yesterday, I’ve instructed @UK_CAA to request airlines avoid Belarusian airspace in order to keep passengers safe. I have also suspended Belavia’s operating permit.

— Rt Hon Grant Shapps MP (@grantshapps) May 24, 2021

Контекст

23 мая около 15 часов дня самолет авиакомпании Ryanair Афины — Вильнюс экстренно приземлился в аэропорту Минска после получения сообщения о минировании. На борту самолета находился сооснователь Telegram-канала NEXTA Роман Протасевич, его задержали.

Команду принять самолет в Минске отдал лично Александр Лукашенко, сообщалось в Telegram-канале “Пул первого”. Руководитель отдела коммуникаций Литовского международного аэропорта, где должен был изначально приземлиться самолет, сообщала, что между членом экипажа и пассажиром произошел конфликт, из-за чего самолет решили посадить в Минске. Однако, по словам одного из пассажиров рейса, никакого конфликта не было. После посадки всех пассажиров вывели из самолета, Протасевича отвели в сторону, а его вещи вынесли на взлетно-посадочную полосу.

“Мы спросили его, что происходит. Он сказал, кто он, и добавил: „Меня здесь ждет смертная казнь“. Он был уже спокойнее, но дрожал. Рядом с ним все время стоял офицер, и вскоре военные его просто вывели”, — рассказал пассажир.

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