Великобритания лишила права летать на свою территорию авиакомпании Беларуси
Киев • УНН
КИЕВ. 24 мая. УНН. Власти Великобритании немедленно отзывают разрешение белорусской авиакомпании “Белавиа” на выполнение рейсов в королевство, об этом сообщили в британском внешнеполитическом ведомстве, передает УНН.
Детали
“Великобритания осуждает вчерашние действия белорусских властей, арестовавших журналиста Романа Протасевича на основании уловки, заставив самолет, на котором он был, приземлиться в Минске. (Александр) Лукашенко должен ответить за свои возмутительные действия”, — сообщили в британском МИД.
“Великобритания призывает к немедленному освобождению (Романа) Протасевича и других политических заключенных, содержащихся в Беларуси. Великобритания работает с нашими союзниками над скоординированным ответом, включая дальнейшие санкции. Великобритания также призывает Совет ИКАО провести срочное заседание для рассмотрения вопроса о нарушении режимом международных правил, гарантирующих безопасность гражданской авиации”, — добавили британские дипломаты.
Министр транспорта Великобритании Грант Шаппс отозвал разрешение на полеты в страну, которое действовало для белорусской авиакомпании “Белавиа”.
Управление гражданской авиации Великобритании порекомендует авиакомпаниям избегать воздушного пространства Беларуси “ради безопасности пассажиров”, добавил Шаппс.
Following the forced diversion of a @Ryanair aircraft to Minsk yesterday, I’ve instructed @UK_CAA to request airlines avoid Belarusian airspace in order to keep passengers safe. I have also suspended Belavia’s operating permit.— Rt Hon Grant Shapps MP (@grantshapps) May 24, 2021
Контекст
23 мая около 15 часов дня самолет авиакомпании Ryanair Афины — Вильнюс экстренно приземлился в аэропорту Минска после получения сообщения о минировании. На борту самолета находился сооснователь Telegram-канала NEXTA Роман Протасевич, его задержали.
Команду принять самолет в Минске отдал лично Александр Лукашенко, сообщалось в Telegram-канале “Пул первого”. Руководитель отдела коммуникаций Литовского международного аэропорта, где должен был изначально приземлиться самолет, сообщала, что между членом экипажа и пассажиром произошел конфликт, из-за чего самолет решили посадить в Минске. Однако, по словам одного из пассажиров рейса, никакого конфликта не было. После посадки всех пассажиров вывели из самолета, Протасевича отвели в сторону, а его вещи вынесли на взлетно-посадочную полосу.
“Мы спросили его, что происходит. Он сказал, кто он, и добавил: „Меня здесь ждет смертная казнь“. Он был уже спокойнее, но дрожал. Рядом с ним все время стоял офицер, и вскоре военные его просто вывели”, — рассказал пассажир.