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Рейс авіакомпанії Ryanair здійснив аварійну посадку у Мінську, на місце відправилася спецтехніка

Київ • УНН

 • 40865 перегляди

КИЇВ. 23 травня. УНН. У Національному аеропорту “Мінськ” сів борт Ryanair, який рухався за маршрутом Афіни-Вільнюс, повідомили журналістам Onliner в пресслужбі аеропорту, передає УНН з посиланням також на інші місцеві ЗМІ.

Рейс авіакомпанії Ryanair здійснив аварійну посадку у Мінську, на місце відправилася спецтехніка

Деталі

Пілоти подали повідомлення про мінування. Зараз там працюють сапери, проводяться всі необхідні заходи. Пасажири покинули літак і проходять повторний огляд.

Читачі надсилають фотографії спецтехніки, яка прямує до Національного аеропорту “Мінськ”. Видно близько десятка пожежних машин і швидка допомога.

При цьому інформація про мінування лайнера не підтвердилася, як повідомили виданню “Наша Нiва” в пресслужбі аеропорту. “Тим часом до аеропорту з’їхалося велика кількість техніки МНС, повідомляють очевидці”, — додає видання TUT.BY.

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