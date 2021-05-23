Рейс авіакомпанії Ryanair здійснив аварійну посадку у Мінську, на місце відправилася спецтехніка

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Пілоти подали повідомлення про мінування. Зараз там працюють сапери, проводяться всі необхідні заходи. Пасажири покинули літак і проходять повторний огляд.

Читачі надсилають фотографії спецтехніки, яка прямує до Національного аеропорту “Мінськ”. Видно близько десятка пожежних машин і швидка допомога.

При цьому інформація про мінування лайнера не підтвердилася, як повідомили виданню “Наша Нiва” в пресслужбі аеропорту. “Тим часом до аеропорту з’їхалося велика кількість техніки МНС, повідомляють очевидці”, — додає видання TUT.BY.