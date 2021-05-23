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Рейсы авиакомпании Ryanair совершил аварийную посадку в Минске, на место отправилась спецтехника

Киев • УНН

 • 40865 просмотра

КИЕВ. 23 мая. УНН. В Национальном аэропорту “Минск” сел борт Ryanair, который двигался по маршруту Афины—Вильнюс, сообщили журналистам Onliner в пресс-службе аэропорта, передает УНН со ссылкой также на другие местные СМИ.

Рейсы авиакомпании Ryanair совершил аварийную посадку в Минске, на место отправилась спецтехника

Детали

Пилоты подали сообщение о минировании. Сейчас там работают саперы, проводятся все необходимые мероприятия. Пассажиры покинули самолет и проходят повторный досмотр. 

Читатели присылают фотографии спецтехники, которая держит путь к Национальному аэропорту “Минск”. Видны около десятка пожарных машин и скорая помощь.

При этом информация о минировании лайнера не подтвердилась, как сообщили изданию “Наша Нiва” в пресс-службе аэропорта. “Тем временем к аэропорту съехалось большое число техники МЧС, сообщают очевидцы”, — добавляет издание TUT.BY.

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