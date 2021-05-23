Затримання засновника Nexta у Мінську: представниця литовського аеропорту заявила, що на борту "стався конфлікт"
Київ • УНН
КИЇВ. 23 травня. УНН. Представниця литовського аеропорту, куди летів сів в Мінську рейс, заявила, що на борту стався конфлікт між членом екіпажу і пасажиром, пише УНН з посиланням на Delfi.
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Як повідомляє видання Delfi з посиланням на свого читача — екіпаж літака не пояснив пасажирам причину посадку, а тільки зажадав “сидіти і чекати”.
Керівник відділу комунікацій Литовського міжнародного аеропорту Ліна Бейшене сказала: “Наскільки мені відомо, між членом екіпажу і пасажиром стався конфлікт. Літак в даний час успішно приземлився. Іншої офіційної інформації у нас немає”.
За словами прес-секретаря литовського МЗС, офіційної інформації про причини посадки літака їм досі не надали.
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У Мінську затримано засновника опозиційного Telegram-каналу Nexta Роман Протасевич. Він перебував на борту літака Ryanair, що прямував за маршрутом Афіни — Вільнюс.