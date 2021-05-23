У Мінську затримано засновника головного ресурсу про протести, саме через це було здійснено "аварійну посадку" літака

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Пасажирів зняли з літака і направили в аеропорт на повторний огляд, під час якого Протасєвіч був затриманий, повідомляє Nexta.

Перед вильотом, за даними цього Telegram-каналу, Протасєвіч повідомив, що помітив за собою стеження.

В аеропорт Мінська підтвердили російському агентству ТАСС, що літак Ryanair здійснив посадку після сигналу про закладену бомбу, а багаж і пасажири відправлені на повторний огляд. “Після завершення всіх необхідних процедур літак вилетить за маршрутом”, — заявили представники аеропорту.

Інформацію про затримання Романа Протасевича підтвердив Telegram-канал ГУБОЗ.

Контекст

У листопаді 2020 року співзасновники Nexta Роман Протасєвіч і Степан Путіло були включені білоруським КДБ в список фізичних осіб, причетних до терористичної діяльності. Слідчий комітет Білорусі пред’явив журналістам звинувачення в організації масових заворушень в Мінську і порушення соціальної ворожнечі до представників влади та міліції. Сам Telegram-канал Nexta і його логотип визнані екстремістськими матеріалами на території Білорусі.