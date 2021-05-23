В Минске задержан основатель главного ресурса о протестах, именно из-за этого была совершена "аварийную посадку" самолета
Киев • УНН
КИЕВ. 23 мая. УНН. В Минске задержан основатель оппозиционного Telegram-канала Nexta Роман Протасевич. Он находился на борту самолета Ryanair, следовавшего по маршруту Афины — Вильнюс. Рейс приземлился в национальном аэропорту Минска после получения сообщения о минировании, пишет УНН со ссылкой на местные СМИ.
Детали
Пассажиров сняли с самолета и направили в аэропорт на повторный досмотр, во время которого Протасевич был задержан, сообщает Nexta.
Перед вылетом, по данным этого Telegram-канала, Протасевич сообщил, что заметил за собой слежку.
В аэропорт Минска подтвердили российскому агентству ТАСС, что самолет Ryanair совершил посадку после сигнала о заложенной бомбе, а багаж и пассажиры отправлены на повторный досмотр. “После завершения всех необходимых процедур самолет вылетит по маршруту”, — заявили представители аэропорта.
Информацию о задержании Романа Протасевича подтвердил Telegram-канал ГУБОП.
Контекст
В ноябре 2020 года сооснователи Nexta Роман Протасевич и Степан Путило были включены белорусским КГБ в список физических лиц, причастных к террористической деятельности. Следственный комитет Беларуси предъявил журналистам обвинение в организации массовых беспорядков в Минске и возбуждении социальной вражды к представителям власти и милиции. Сам Telegram-канал Nexta и его логотип признаны экстремистскими материалами на территории Беларуси.