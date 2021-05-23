Задержание основателя Nexta в Минске: представитель литовского аэропорта заявила, что на борту "произошел конфликт"
Киев • УНН
КИЕВ. 23 мая. УНН. Представитель литовского аэропорта, куда летел севший в Минске рейс, заявила, что на борту произошел конфликт между членом экипажа и пассажиром, пишет УНН со ссылкой на Delfi.
Детали
Как сообщает издание Delfi со ссылкой на своего читателя — экипаж самолета не объяснил пассажирам причину посадку, а только потребовал “сидеть и ждать”.
Руководитель отдела коммуникаций Литовского международного аэропорта Лина Бейшене сказала: “Насколько мне известно, между членом экипажа и пассажиром произошел конфликт. Самолет в настоящее время успешно приземлился. Другой официальной информации у нас нет”.
По словам пресс-секретаря литовского МИД, официальной информации о причине посадки самолета им до сих пор не предоставили.
Ранее
В Минске задержан основатель оппозиционного Telegram-канала Nexta Роман Протасевич. Он находился на борту самолета Ryanair, следовавшего по маршруту Афины — Вильнюс.