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Затримання засновника Nexta: команду посадити літак дав Лукашенко, літак супроводжував Міг-29 - деталі

Київ • УНН

 • 43102 перегляди

КИЇВ. 23 травня. УНН. У Мінську затримали колишнього головного редактора Nexta Романа Протасєвіча. Літак, на якому він летів, екстрено посадили в Білорусі через повідомлення про бомбу — команду на це дав глава республіки Олександр Лукашенко, передає УНН з посиланням на місцеві ЗМІ.

Затримання засновника Nexta: команду посадити літак дав Лукашенко, літак супроводжував Міг-29 - деталі

Деталі

Як повідомив радник Світлани Тіхановської Франак Вячорка, на борту знаходився журналіст, колишній головний редактор Telegram-каналу Nexta Роман Протасєвіч — після відходу з Nexta він редагував інший опозиційний канал “Білорусь головного мозку”.

В аеропорту Мінська заявили, що літак Ryanair здійснив посадку після сигналу про закладену бомбу — посадку нібито запросили самі пілоти. При цьому глава відділу комунікацій міжнародного аеропорту Вільнюса (туди мав прибути рейс) Ліна Бейшене сказала: “Наскільки мені відомо, між членом екіпажу і пасажиром стався конфлікт. Літак в даний час успішно приземлився. Іншої офіційної інформації у нас немає”.

У Nexta повідомили, що, за попередньою інформацією, бійку з екіпажем під час польоту влаштували співробітники КДБ, які наполягали, що на борту знаходиться вибуховий пристрій. У підсумку екіпаж був змушений запросити екстрену посадку.

Команда Лукашенко

Близький до пресслужби Олександра Лукашенка Telegram-канал “Пул першого” відразу після посадки рейсу опублікував пост з заголовком “Білорусь захистила Європу”. У ньому підкреслювалося: “Про ситуацію доповіли президентові. Лукашенко дав беззастережну команду: літак розвертати і приймати”.

Також “Пул першого” зазначив, що літак знаходився недалеко від кордону з Литвою: “Але повернувся саме до Мінська. Так виходить, і диктатор став у нагоді!”. Щоб супроводити літак Ryanair в мінський аеропорт, за наказом Лукашенко в небо підняли винищувач МіГ-29, повідомляє Telegram-канал “Пул першого”.

Маршрут літака, на якому летів Протасевич, по сервісу flightradar pic.twitter.com/pDUbFXp4bQ

— Медіазона. Білорусь (@mediazona_by) May 23, 2021

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