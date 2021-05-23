Задержание основателя Nexta: команду посадить самолет дал Лукашенко, самолет сопровождал МиГ-29 - детали
Киев • УНН
КИЕВ. 23 мая. УНН. В Минске задержали бывшего главреда Nexta Романа Протасевича. Самолет, на котором он летел, экстренно посадили в Беларуси из-за сообщения о бомбе — команду на это дал глава республики Александр Лукашенко, передает УНН со ссылкой на местные СМИ.
Детали
Как сообщил советник Светланы Тихановской Франак Вячорка, на борту находился журналист, бывший главный редактор Telegram-канала Nexta Роман Протасевич — после ухода из Nexta он редактировал другой оппозиционный канал “Беларусь головного мозга”.
В аэропорту Минска заявили, что самолет Ryanair совершил посадку после сигнала о заложенной бомбе — посадку якобы запросили сами пилоты. При этом глава отдела коммуникаций международного аэропорта Вильнюса (туда должен был прибыть рейс) Лина Бейшене сказала: “Насколько мне известно, между членом экипажа и пассажиром произошел конфликт. Самолет в настоящее время успешно приземлился. Другой официальной информации у нас нет”.
В Nexta сообщили, что, по предварительной информации, драку с экипажем во время полета устроили сотрудники КГБ, настаивавшие, что на борту находится взрывное устройство. В итоге экипаж был вынужден запросить экстренную посадку.
Команда Лукашенко
Близкий к пресс-службе Александра Лукашенко Telegram-канал “Пул первого” сразу после посадки рейса опубликовал пост с заголовком “Беларусь защитила Европу”. В нем подчеркивалось: “О ситуации было доложено президенту. Лукашенко дал безоговорочную команду: самолет разворачивать и принимать”.
Также “Пул первого” отметил, что самолет находился недалеко от границы с Литвой: “Но обратились именно к Минску. Так выходит, и диктатор пригодился!”. Чтобы сопроводить самолет Ryanair в минский аэропорт, по приказу Лукашенко в небо подняли истребитель МиГ-29, сообщает Telegram-канал “Пул первого”.
Маршрут самолета, на котором летел Протасевич, по сервису flightradar pic.twitter.com/pDUbFXp4bQ— Медиазона. Беларусь (@mediazona_by) May 23, 2021