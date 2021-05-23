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Задержание основателя Nexta: команду посадить самолет дал Лукашенко, самолет сопровождал МиГ-29 - детали

Киев • УНН

 • 43100 просмотра

КИЕВ. 23 мая. УНН. В Минске задержали бывшего главреда Nexta Романа Протасевича. Самолет, на котором он летел, экстренно посадили в Беларуси из-за сообщения о бомбе — команду на это дал глава республики Александр Лукашенко, передает УНН со ссылкой на местные СМИ.

Задержание основателя Nexta: команду посадить самолет дал Лукашенко, самолет сопровождал МиГ-29 - детали

Детали

Как сообщил советник Светланы Тихановской Франак Вячорка, на борту находился журналист, бывший главный редактор Telegram-канала Nexta Роман Протасевич — после ухода из Nexta он редактировал другой оппозиционный канал “Беларусь головного мозга”.

В аэропорту Минска заявили, что самолет Ryanair совершил посадку после сигнала о заложенной бомбе — посадку якобы запросили сами пилоты. При этом глава отдела коммуникаций международного аэропорта Вильнюса (туда должен был прибыть рейс) Лина Бейшене сказала: “Насколько мне известно, между членом экипажа и пассажиром произошел конфликт. Самолет в настоящее время успешно приземлился. Другой официальной информации у нас нет”.

В Nexta сообщили, что, по предварительной информации, драку с экипажем во время полета устроили сотрудники КГБ, настаивавшие, что на борту находится взрывное устройство. В итоге экипаж был вынужден запросить экстренную посадку.

Команда Лукашенко

Близкий к пресс-службе Александра Лукашенко Telegram-канал “Пул первого” сразу после посадки рейса опубликовал пост с заголовком “Беларусь защитила Европу”. В нем подчеркивалось: “О ситуации было доложено президенту. Лукашенко дал безоговорочную команду: самолет разворачивать и принимать”.

Также “Пул первого” отметил, что самолет находился недалеко от границы с Литвой: “Но обратились именно к Минску. Так выходит, и диктатор пригодился!”. Чтобы сопроводить самолет Ryanair в минский аэропорт, по приказу Лукашенко в небо подняли истребитель МиГ-29, сообщает Telegram-канал “Пул первого”.

Маршрут самолета, на котором летел Протасевич, по сервису flightradar pic.twitter.com/pDUbFXp4bQ

— Медиазона. Беларусь (@mediazona_by) May 23, 2021

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