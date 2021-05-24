У МВС Білорусі запевняють, що Протасевич у СІЗО і на здоров'я не скаржиться

Деталі

Так у МВС Білорусі поспішили спростувати заяву матері протасевича про те, що її сина нібито знайшли в одній з лікарень Мінська у критичному стані.

“У мережі Інтернет поширюється інформація від особи матері Протасевича Романа про те, що він знаходиться в одному із закладів охорони здоров’я Мінська. Зазначені відомості не відповідають дійсності”, — йдеться у повідомленні.

Також у відомстві вказали місце перебування затриманого, а також додали, що на здоров’я скарг не отримували.

Цитата

“У даний час заарештований під вартою утримується в установі „Слідчий ізолятор № 1“ управління Департаменту виконання покарань МВС по Мінську і Мінській області. Скарг на стан здоров’я в адміністрацію установи від нього не надходило”, — йдеться у повідомленні.

Раніше

Telegram-канал Беларусь головного мозга поширив заяву матері Романа Протасевича - Наталії про те, що за непідтвердженою інформацією її син знайдений в одній з мінських лікарень. Його стан - критичний.

Контекст

Близько 15-ї години дня в неділю літак авіакомпанії Ryanair Афіни - Вільнюс екстрено приземлився в аеропорту Мінська після отримання повідомлення про мінування. На борту літака перебував співзасновник Telegram-каналу NEXTA Роман Протасевич, його затримали.



Команду прийняти літак в Мінську віддав особисто Олександр Лукашенко, повідомлялося в Telegram-каналі "Пул першого". Керівник відділу комунікацій Литовського міжнародного аеропорту, де повинен був спочатку приземлитися літак, повідомляв, що між членом екіпажу і пасажиром стався конфлікт, в результаті чого літак вирішили посадити в Мінську. Однак, за словами одного з пасажирів рейсу, ніякого конфлікту не було. Після посадки всіх пасажирів вивели з літака, Протасевича відвели в бік, а його речі винесли на злітно-посадкову смугу.

"Ми запитали його, що відбувається. Він сказав, хто він, і додав: "Мене тут чекає смертна кара". Він був уже спокійнішим, але тремтів. Поруч з ним весь час стояв офіцер, і незабаром військові його просто вивели", - розповів пасажир.

Російська служба BBC повідомила, що крім Романа Протасевича в Мінську затримали росіянку. Може йтися про Софію Сапегу, дівчині Протасевича.

Інцидент викликав величезний міжнародний резонанс і гнівну реакцію багатьох західних лідерів, політиків і дипломатів, які виступили з вимогою звільнення опозиційного журналіста і міжнародного розслідування того, що сталося. Ситуацію і можливі санкції щодо білоруської влади обговорюватимуть на саміті ЄС в Брюсселі, який починається 24 травня.