Мати Протасевича заявила, що її сина нібито знайшли в лікарні. Його стан - критичний

Цитата

"Мати Романа Протасевича повідомила про те, що за непідтвердженою інформацією її син знайдений в одній з мінських лікарень. Стан його критичний - проблеми з серцем. Про це їй повідомили доброзичливці. Ми просимо все медичне співтовариство дізнатися і повідомити, що насправді відбувається з Романом", - йдеться у повідомленні Telegram-каналу.

Додамо

Telegram-канал NEXTA продублював повідомлення про заяву матері Романа Протасевича, а також уточнив, що інформація перевіряється.

Контекст

Близько 15-ї години дня в неділю літак авіакомпанії Ryanair Афіни - Вільнюс екстрено приземлився в аеропорту Мінська після отримання повідомлення про мінування. На борту літака перебував співзасновник Telegram-каналу NEXTA Роман Протасевич, його затримали.



Команду прийняти літак в Мінську віддав особисто Олександр Лукашенко, повідомлялося в Telegram-каналі "Пул першого". Керівник відділу комунікацій Литовського міжнародного аеропорту, де повинен був спочатку приземлитися літак, повідомляв, що між членом екіпажу і пасажиром стався конфлікт, в результаті чого літак вирішили посадити в Мінську. Однак, за словами одного з пасажирів рейсу, ніякого конфлікту не було. Після посадки всіх пасажирів вивели з літака, Протасевича відвели в бік, а його речі винесли на злітно-посадкову смугу.

"Ми запитали його, що відбувається. Він сказав, хто він, і додав: "Мене тут чекає смертна кара". Він був уже спокійнішим, але тремтів. Поруч з ним весь час стояв офіцер, і незабаром військові його просто вивели", - розповів пасажир.

Російська служба BBC повідомила, що крім Романа Протасевича в Мінську затримали росіянку. Може йтися про Софію Сапегу, дівчині Протасевича.

Інцидент викликав величезний міжнародний резонанс і гнівну реакцію багатьох західних лідерів, політиків і дипломатів, які виступили з вимогою звільнення опозиційного журналіста і міжнародного розслідування того, що сталося. Ситуацію і можливі санкції щодо білоруської влади обговорюватимуть на саміті ЄС в Брюсселі, який починається 24 травня.