Мать Протасевича заявила, что ее сына якобы нашли в больнице. Его состояние - критическое
Киев • УНН
КИЕВ. 24 мая. УНН. Мать Романа Протасевича - Наталья сообщила о том, что по неподтвержденной информации ее сын найден в одной из минских больниц. Его состояние - критическое. Об этом сообщает Telegram канал Беларусь головного мозга, передает УНН.
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“Мать Романа Протасевича сообщила о том, что по неподтвержденной информации ее сын найден в одной из минских больниц. Состояние его критическое — проблемы с сердцем. Об этом ей сообщили доброжелатели. Мы просим все медицинское сообщество узнать и сообщить, что происходит с Романом” , - говорится в сообщении Telegram-канала.
Добавим
Telegram канал NEXTA продублировал сообщение о заявлении матери Романа Протасевича, а также уточнил, что информация проверяется.
Контекст
Около 15 часов 23 мая самолет авиакомпании Ryanair Афины - Вильнюс экстренно приземлился в аэропорту Минска после получения сообщения о минировании. На борту самолета находился соучредитель Telegram-канала NEXTA Роман Протасевич, его задержали.
Команду принять самолет в Минске отдал лично Александр Лукашенко, сообщалось в Telegram-канале "Пул первого". Руководитель отдела коммуникаций Литовского международного аэропорта, где должен был сначала приземлиться самолет, сообщал, что между членом экипажа и пассажиром произошел конфликт, в результате чего самолет решили посадить в Минске. Однако, по словам одного из пассажиров рейса, никакого конфликта не было. После посадки всех пассажиров вывели из самолета, Протасевича отвели в сторону, а его вещи вынесли на взлетно-посадочную полосу.
"Мы спросили его, что происходит. Он сказал, кто он, и добавил: "Меня здесь ждет смертная казнь". Он был уже спокойнее, но дрожал. Рядом с ним все время стоял офицер, и вскоре военные его просто вывели", - рассказал пассажир.
Русская служба BBC сообщила, что кроме Романа Протасевича в Минске задержали россиянку. Речь может идти о Софии Сапега, девушке Протасевича.
Инцидент вызвал огромный международный резонанс и гневную реакцию многих западных лидеров, политиков и дипломатов, выступивших с требованием освобождения оппозиционного журналиста и международного расследования случившегося. Ситуацию и возможные санкции в отношении белорусских властей будут обсуждать на саммите ЕС в Брюсселе, который начинается 24 мая.