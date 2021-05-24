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Єврорада просить заборонити перельоти в ЄС білоруським авіакомпаніям

Київ • УНН

 • 22934 перегляди

КИЇВ. 25 травня. УНН. Європейська рада закликає Раду ЄС прийняти необхідні заходи щодо заборони перельоту повітряного простору ЄС білоруськими авіакомпаніями через інцидент із екстреною посадкою літака Ryanair у Мінську. Про це йдеться у резолюції, оприлюдненій на сайті Європейської ради, пише УНН.

Єврорада просить заборонити перельоти в ЄС білоруським авіакомпаніям

Цитата

“Європейська рада рішуче засуджує вимушену посадку рейсу Ryanair у Мінську (Білорусь) 23 травня 2021 року, що загрожує безпеці авіації, та затримання білоруською владою журналіста Романа Протасевича та Софії Сапеги”, — йдеться в резолюції Євроради.

Тож Європейська рада:

— вимагає негайного звільнення Романа Протасевича та Софії Сапеги та гарантування їм свободи пересування;

— закликає Міжнародну організацію цивільної авіації терміново розслідувати цей безпрецедентний та неприйнятний інцидент;

— пропонує Раді ЄС якнайшвидше прийняти додаткові списки осіб та утворень на основі відповідної системи санкцій;

— закликає Раду ЄС  прийняти подальші цілеспрямовані економічні санкції та пропонує Високому представнику та Комісії негайно подати пропозиції з цією метою;

— закликає всіх перевізників, що базуються у ЄС, уникати польотів через Білорусь;

— закликає Раду ЄС прийняти необхідні заходи щодо заборони перельоту повітряного простору ЄС білоруськими авіакомпаніями та заборони доступу до аеропортів ЄС рейсів, що виконуються такими авіакомпаніями;

— виступає солідарним з Латвією після невиправданого вислання латвійських дипломатів.

Європейська рада продовжуватиме розглядати це питання.

Нагадаємо

Європейський Союз розгляне можливість введення санкцій проти бізнесу, економіки та авіаційного сектору Білорусі.

У МЗС Польщі викликали білоруського посла через затримання засновника Nexta Романа Протасевича. Генпрокуратура та поліція Литви розпочали розслідування інциденту з літаком Ryanair. Білоруський опозиціонер Латушко заявляє про те, що влада хотіла збити літак Ryanair. 

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