Єврорада просить заборонити перельоти в ЄС білоруським авіакомпаніям

Цитата

“Європейська рада рішуче засуджує вимушену посадку рейсу Ryanair у Мінську (Білорусь) 23 травня 2021 року, що загрожує безпеці авіації, та затримання білоруською владою журналіста Романа Протасевича та Софії Сапеги”, — йдеться в резолюції Євроради.

Тож Європейська рада:

— вимагає негайного звільнення Романа Протасевича та Софії Сапеги та гарантування їм свободи пересування;

— закликає Міжнародну організацію цивільної авіації терміново розслідувати цей безпрецедентний та неприйнятний інцидент;

— пропонує Раді ЄС якнайшвидше прийняти додаткові списки осіб та утворень на основі відповідної системи санкцій;

— закликає Раду ЄС прийняти подальші цілеспрямовані економічні санкції та пропонує Високому представнику та Комісії негайно подати пропозиції з цією метою;

— закликає всіх перевізників, що базуються у ЄС, уникати польотів через Білорусь;

— закликає Раду ЄС прийняти необхідні заходи щодо заборони перельоту повітряного простору ЄС білоруськими авіакомпаніями та заборони доступу до аеропортів ЄС рейсів, що виконуються такими авіакомпаніями;

— виступає солідарним з Латвією після невиправданого вислання латвійських дипломатів.

Європейська рада продовжуватиме розглядати це питання.

Нагадаємо

Європейський Союз розгляне можливість введення санкцій проти бізнесу, економіки та авіаційного сектору Білорусі.

У МЗС Польщі викликали білоруського посла через затримання засновника Nexta Романа Протасевича. Генпрокуратура та поліція Литви розпочали розслідування інциденту з літаком Ryanair. Білоруський опозиціонер Латушко заявляє про те, що влада хотіла збити літак Ryanair.