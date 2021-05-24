Єврорада просить заборонити перельоти в ЄС білоруським авіакомпаніям
Київ • УНН
КИЇВ. 25 травня. УНН. Європейська рада закликає Раду ЄС прийняти необхідні заходи щодо заборони перельоту повітряного простору ЄС білоруськими авіакомпаніями через інцидент із екстреною посадкою літака Ryanair у Мінську. Про це йдеться у резолюції, оприлюдненій на сайті Європейської ради, пише УНН.
Цитата
“Європейська рада рішуче засуджує вимушену посадку рейсу Ryanair у Мінську (Білорусь) 23 травня 2021 року, що загрожує безпеці авіації, та затримання білоруською владою журналіста Романа Протасевича та Софії Сапеги”, — йдеться в резолюції Євроради.
Тож Європейська рада:
— вимагає негайного звільнення Романа Протасевича та Софії Сапеги та гарантування їм свободи пересування;
— закликає Міжнародну організацію цивільної авіації терміново розслідувати цей безпрецедентний та неприйнятний інцидент;
— пропонує Раді ЄС якнайшвидше прийняти додаткові списки осіб та утворень на основі відповідної системи санкцій;
— закликає Раду ЄС прийняти подальші цілеспрямовані економічні санкції та пропонує Високому представнику та Комісії негайно подати пропозиції з цією метою;
— закликає всіх перевізників, що базуються у ЄС, уникати польотів через Білорусь;
— закликає Раду ЄС прийняти необхідні заходи щодо заборони перельоту повітряного простору ЄС білоруськими авіакомпаніями та заборони доступу до аеропортів ЄС рейсів, що виконуються такими авіакомпаніями;
— виступає солідарним з Латвією після невиправданого вислання латвійських дипломатів.
Європейська рада продовжуватиме розглядати це питання.
Нагадаємо
Європейський Союз розгляне можливість введення санкцій проти бізнесу, економіки та авіаційного сектору Білорусі.
У МЗС Польщі викликали білоруського посла через затримання засновника Nexta Романа Протасевича. Генпрокуратура та поліція Литви розпочали розслідування інциденту з літаком Ryanair. Білоруський опозиціонер Латушко заявляє про те, що влада хотіла збити літак Ryanair.