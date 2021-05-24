Евросовет просит запретить перелеты в ЕС белорусским авиакомпаниям

$41.340.00
45.850.00
ukru
У нас есть информация, что США близки к мерам по прекращению огня - Зеленский
4 апреля, 18:51 • 40241 просмотра

У нас есть информация, что США близки к мерам по прекращению огня - Зеленский

4 апреля, 18:32 • 83035 просмотра

На следующей неделе юристы представят Зеленскому украинский драфт соглашения с США

Эксклюзив
4 апреля, 13:24 • 97972 просмотра

В Украине таможенная политика Трампа скажется на ценах на товары с иностранными комплектующими – эксперт

Эксклюзив
4 апреля, 13:12 • 262607 просмотра

Доставка vs аптека: может ли почта заменить аптечную инфраструктуру

4 апреля, 10:10 • 151357 просмотра

Повышение тарифов на электроэнергию и газ не стоит на повестке дня - Минэнерго

Эксклюзив
4 апреля, 06:27 • 422472 просмотра

День основания НАТО: как Альянс помогает Украине и когда возможно вступление

4 апреля, 05:56 • 324140 просмотра

Как разнообразить Пасхальный стол: 5 десертов, которые стоит приготовить

3 апреля, 19:36 • 218324 просмотра

НАБУгейт. Адвокаты обвиняют НАБУ в прослушивании, НАБУ — в “сборе постановлений”: кто нарушил закон

Эксклюзив
3 апреля, 15:18 • 246490 просмотра

"Это не о давлении на аптеки, это о честных правилах игры для всех участников рынка": нардеп Кузьминых о новом регулировании фармрынка

Эксклюзив
3 апреля, 13:51 • 256296 просмотра

Цена на аренду квартир в Киеве превысила довоенный уровень: чего ждать дальше

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

+14°
3.6м/с
56%
Популярные новости

Германия профинансировала доступ Украины к спутниковому интернету Eutelsat – альтернативе Starlink

5 апреля, 01:11 • 24672 просмотра

Жаркая ночь в россии: два предприятия вспыхнули из-за атаки дронов

5 апреля, 03:39 • 20784 просмотра

5 апреля - Международный день супа: рецепты, которые стоит попробовать каждому

5 апреля, 04:00 • 41645 просмотра

"Ручной" Фонд гарантирования вкладов против вкладчиков. Что задумал Гетманцев

06:50 • 26743 просмотра

Аист Одарка из Полтавской области, которую бросил партнер, снесла уже третье яйцо

08:38 • 12918 просмотра
публикации

"Ручной" Фонд гарантирования вкладов против вкладчиков. Что задумал Гетманцев

06:50 • 27237 просмотра

5 апреля - Международный день супа: рецепты, которые стоит попробовать каждому

5 апреля, 04:00 • 42162 просмотра

Украина готовится к легализации криптовалют: шанс для бюджета или риск для экономики

4 апреля, 14:15 • 154686 просмотра

Доставка vs аптека: может ли почта заменить аптечную инфраструктуру
Эксклюзив

4 апреля, 13:12 • 262607 просмотра

День основания НАТО: как Альянс помогает Украине и когда возможно вступление
Эксклюзив

4 апреля, 06:27 • 422472 просмотра
Реклама
Актуальные люди

Владимир Зеленский

Дональд Трамп

Марко Рубио

Кайя Каллас

Элон Маск

Актуальные места

Украина

Соединенные Штаты

Кривой Рог

Киев

Европа

Реклама
УНН Lite

Большой трейлер "Супермена": автор франшизы показал команду роботов-помощников героя

4 апреля, 19:44 • 18126 просмотра

Шведская королева перенесла операцию, все ее запланированные встречи отменены

4 апреля, 17:58 • 26626 просмотра

Яйца в США перед Пасхой так подорожали, что американцы красят картофель

4 апреля, 13:48 • 55816 просмотра

Сериал "Рассказ служанки" получит продолжение: съемки начнутся в ближайшее время

4 апреля, 10:29 • 79460 просмотра

Полный черепов и других спецэффектов - первый взгляд на фильм "Хищник: Пустоши"

4 апреля, 10:08 • 64108 просмотра
Актуальное

9К720 Искандер

ТикТок

Financial Times

Facebook

Шахед-136

Евросовет просит запретить перелеты в ЕС белорусским авиакомпаниям

Киев • УНН

 • 22933 просмотра

КИЕВ. 25 мая. УНН. Европейский совет призывает Совет ЕС принять необходимые меры по запрету перелета воздушного пространства ЕС белорусскими авиакомпаниями из-за инцидента с экстренной посадкой самолета Ryanair в Минске. Об этом говорится в резолюции, обнародованной на сайте Европейского совета, пишет УНН.

Евросовет просит запретить перелеты в ЕС белорусским авиакомпаниям

Цитата

“Европейский совет решительно осуждает вынужденную посадку рейса Ryanair в Минске (Беларусь) 23 мая 2021, угрожающую безопасности авиации, и задержания белорусскими властями журналиста Романа Протасевича и Софии Сапеги”, — говорится в резолюции Евросовета.

Поэтому Европейский совет:

— требует немедленного освобождения Романа Протасевича и Софии Сапеги и обеспечения им свободы передвижения;

— призывает Международную организацию гражданской авиации срочно расследовать этот беспрецедентный и неприемлемый инцидент;

— предлагает Совету ЕС как можно скорее принять дополнительные списки лиц и образований на основе соответствующей системы санкций;

— призывает Совет ЕС принять дальнейшие целенаправленные экономические санкции и предлагает Высоком представителю и Комиссии немедленно подать предложения с этой целью;

— призывает всех перевозчиков, базирующихся в ЕС, избегать полетов через Беларусь;

— призывает Совет ЕС принять необходимые меры по запрету перелета воздушного пространства ЕС белорусскими авиакомпаниями и запрета доступа к аэропортов ЕС рейсов, выполняемых такими авиакомпаниями;

— выступает солидарным с Латвией после неоправданной высылке латвийских дипломатов.

Европейский совет будет продолжать рассматривать этот вопрос.

Напомним

Европейский Союз рассмотрит возможность введения санкций против бизнеса, экономики и авиационного сектора Беларуси.

В МИД Польши вызвали белорусского посла из-за задержания основателя Nexta Романа Протасевича. Генпрокуратура и полиция Литвы начали расследование инцидента с самолетом Ryanair. Белорусский оппозиционер Латушко заявляет о том, что власть хотела сбить самолет Ryanair.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

Новости Мира
Brent
$66.30
Bitcoin
$83,838.90
S&P 500
$5,096.39
Tesla
$240.21
Газ TTF
$36.40
Золото
$3,057.44
Ethereum
$1,820.79