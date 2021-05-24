Евросовет просит запретить перелеты в ЕС белорусским авиакомпаниям
Киев • УНН
КИЕВ. 25 мая. УНН. Европейский совет призывает Совет ЕС принять необходимые меры по запрету перелета воздушного пространства ЕС белорусскими авиакомпаниями из-за инцидента с экстренной посадкой самолета Ryanair в Минске. Об этом говорится в резолюции, обнародованной на сайте Европейского совета, пишет УНН.
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“Европейский совет решительно осуждает вынужденную посадку рейса Ryanair в Минске (Беларусь) 23 мая 2021, угрожающую безопасности авиации, и задержания белорусскими властями журналиста Романа Протасевича и Софии Сапеги”, — говорится в резолюции Евросовета.
Поэтому Европейский совет:
— требует немедленного освобождения Романа Протасевича и Софии Сапеги и обеспечения им свободы передвижения;
— призывает Международную организацию гражданской авиации срочно расследовать этот беспрецедентный и неприемлемый инцидент;
— предлагает Совету ЕС как можно скорее принять дополнительные списки лиц и образований на основе соответствующей системы санкций;
— призывает Совет ЕС принять дальнейшие целенаправленные экономические санкции и предлагает Высоком представителю и Комиссии немедленно подать предложения с этой целью;
— призывает всех перевозчиков, базирующихся в ЕС, избегать полетов через Беларусь;
— призывает Совет ЕС принять необходимые меры по запрету перелета воздушного пространства ЕС белорусскими авиакомпаниями и запрета доступа к аэропортов ЕС рейсов, выполняемых такими авиакомпаниями;
— выступает солидарным с Латвией после неоправданной высылке латвийских дипломатов.
Европейский совет будет продолжать рассматривать этот вопрос.
Напомним
Европейский Союз рассмотрит возможность введения санкций против бизнеса, экономики и авиационного сектора Беларуси.
В МИД Польши вызвали белорусского посла из-за задержания основателя Nexta Романа Протасевича. Генпрокуратура и полиция Литвы начали расследование инцидента с самолетом Ryanair. Белорусский оппозиционер Латушко заявляет о том, что власть хотела сбить самолет Ryanair.