ЄС може ввести санкції проти бізнесу, авіаційного сектору Білорусі та осіб, причетних до викрадення літака Ryanair

Урсула фон дер Ляйен зазначила, що неприпустиме викрадення літака Ryanair владою Білорусі не залишиться без відповіді.

Цитата

“Ми будемо продовжувати чинити тиск на режим до тих пір, поки він не буде поважати свободу думок і ЗМІ. Роман Протасевич повинен бути негайно звільнений ”, - написала Урсула фон дер Ляйен.

Деталі

За її словами, санкції охоплять особи, причетні до цього викрадення, бізнеси, які фінансують режим, авіаційний сектор.

Доповнення

Лідери Європейського Союзу мають намір розглянути питання про нові санкції проти адміністрації Олександра Лукашенка через ситуацію з бортом ірландської авіакомпанії Ryanair, який 23 травня здійснив екстрену посадку в Мінську, і затримання опозиційного журналіста Романа Протасевича.

Додамо, що деякі авіакомпанії вже перенаправляють свої рейси в обхід білоруського повітряного простору.

Литва вирішила не пропускати рейси, які перетнули або планують перетнути білоруський повітряний простір. Також відомо, що влада Великобританії негайно відкликає дозвіл білоруської авіакомпанії “Бєлавіа” на виконання рейсів в королівство.

Контекст

Близько 15-ї години дня в неділю літак авіакомпанії Ryanair Афіни — Вільнюс екстрено приземлився в аеропорту Мінська після отримання повідомлення про мінування. На борту літака перебував співзасновник Telegram-каналу NEXTA Роман Протасевич, його затримали.



Команду прийняти літак в Мінську віддав особисто Олександр Лукашенко, повідомлялося в Telegram-каналі “Пул першого”. Керівник відділу комунікацій Литовського міжнародного аеропорту, де повинен був спочатку приземлитися літак, повідомляв, що між членом екіпажу і пасажиром стався конфлікт, в результаті чого літак вирішили посадити в Мінську. Однак, за словами одного з пасажирів рейсу, ніякого конфлікту не було. Після посадки всіх пасажирів вивели з літака, Протасевича відвели в бік, а його речі винесли на злітно-посадкову смугу.

“Ми запитали його, що відбувається. Він сказав, хто він, і додав: „Мене тут чекає смертна кара“. Він був уже спокійнішим, але тремтів. Поруч з ним весь час стояв офіцер, і незабаром військові його просто вивели”, — розповів пасажир.

Російська служба BBC повідомила, що крім Романа Протасевича в Мінську затримали росіянку. Може йтися про Софію Сапегу, дівчину Протасевича.

Інцидент викликав величезний міжнародний резонанс і гнівну реакцію багатьох західних лідерів, політиків і дипломатів, які виступили з вимогою звільнення опозиційного журналіста і міжнародного розслідування того, що сталося. Ситуацію і можливі санкції щодо білоруської влади обговорюватимуть на саміті ЄС в Брюсселі, який починається 24 травня.