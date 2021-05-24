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ЕС может ввести санкции против бизнеса, авиационного сектора Беларуси и лиц, причастных к угону самолета Ryanair

Киев • УНН

 • 19149 просмотра

КИЕВ. 24 мая. УНН. Европейский Союз рассмотрит возможность введения санкций против бизнеса, экономики и авиационного сектора Беларуси. Об этом заявила глава Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен на своей странице в Twitter, передает УНН.

ЕС может ввести санкции против бизнеса, авиационного сектора Беларуси и лиц, причастных к угону самолета Ryanair

Урсула фон дер Ляйен отметила, что недопустимый угон самолета Ryanair властями Беларуси не останется без ответа.

Цитата

“Мы будем продолжать оказывать давление на режим до тех пор, пока он не будет уважать свободу мнений и СМИ. Роман Протасевич должен быть немедленно освобожден”, — написала Урсула фон дер Ляйен.

Детали

По ее словам, санкции охватят лица, причастные к этому угону, бизнесы, финансирующие режим, авиационный сектор.

Дополнение

Лидеры Европейского Союза намерены рассмотреть вопрос о новых санкциях против администрации Александра Лукашенко из-за ситуации с бортом ирландской авиакомпании Ryanair, который 23 мая совершил экстренную посадку в Минске, и задержание оппозиционного журналиста Романа Протасевича.

Добавим, что некоторые авиакомпании уже перенаправляют свои рейсы в обход белорусского воздушного пространства.

Литва решила не пропускать рейсы, которые пересекли или планируют пересечь белорусское воздушное пространство. Также известно, что власть Великобритании немедленно отзывает разрешение белорусской авиакомпании “Белавиа” на выполнение рейсов в королевство.

Контекст

Около 15 часов дня в воскресенье самолет авиакомпании Ryanair Афины — Вильнюс экстренно приземлился в аэропорту Минска после получения сообщения о минировании. На борту самолета находился соучредитель Telegram-канала NEXTA Роман Протасевич, его задержали.

Команду принять самолет в Минске отдал лично Александр Лукашенко, сообщалось в Telegram-канале “Пул первого”. Руководитель отдела коммуникаций Литовского международного аэропорта, где должен был сначала приземлиться самолет, сообщал, что между членом экипажа и пассажиром произошел конфликт, в результате чего самолет решили посадить в Минске. Однако, по словам одного из пассажиров рейса, никакого конфликта не было. После посадки всех пассажиров вывели из самолета, Протасевича отвели в сторону, а его вещи вынесли на взлетно-посадочную полосу.

“Мы спросили его, что происходит. Он сказал, кто он, и добавил:” Меня здесь ждет смертная казнь". Он был уже спокойнее, но дрожал. Рядом с ним все время стоял офицер, и вскоре военные его просто вывели", — рассказал пассажир.

Русская служба BBC сообщила, что кроме Романа Протасевича в Минске задержали россиянку. Речь может идти о Софии Сапегу, девушке Протасевича.

Инцидент вызвал огромный международный резонанс и гневную реакцию многих западных лидеров, политиков и дипломатов, выступили с требованием освобождения оппозиционного журналиста и международного расследования случившегося. 

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