Страны ЕС обсудят возможный запрет полетов над Беларусью

Цитата:

"Лидеры Евросоюза начнут обсуждение возможных мер против Беларуси через день после того, как страна заставила посадить самолет Ryanair Holdings Plc и арестовала журналиста на борту", - говорится в сообщении.

Детали

Сообщается, что 27 лидеров рассмотрят вопрос о дальнейших санкциях против администрации президента Александра Лукашенко, когда двухдневный саммит начнется в Брюсселе.

Также канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что инцидент был "беспрецедентным", и призвала запретить полеты.

"Возможные мероприятия также могут включать прекращение полетов над Беларусью, запрет национальной авиакомпании страны приземляться в аэропортах ЕС и блокирование наземного транзита из Беларуси, по словам человека, знакомого с подготовкой к саммиту", - отмечается в сообщении.

Добавим, что некоторые авиакомпании уже перенаправляют свои рейсы в обход белорусского воздушного пространства.

Литва решила не пропускать рейсы, которые пересекли или планируют пересечь белорусское воздушное пространство. Также известно, что власти Великобритании немедленно отзывают разрешение белорусской авиакомпании "Белавиа" на выполнение рейсов в королевство.

Контекст

Около 15 часов дня в воскресенье самолет авиакомпании Ryanair Афины - Вильнюс экстренно приземлился в аэропорту Минска после получения сообщения о минировании. На борту самолета находился соучредитель Telegram-канала NEXTA Роман Протасевич, его задержали.

Команду принять самолет в Минске отдал лично Александр Лукашенко, сообщалось в Telegram-канале "Пул первого". Руководитель отдела коммуникаций Литовского международного аэропорта, где должен был сначала приземлиться самолет, сообщал, что между членом экипажа и пассажиром произошел конфликт, в результате чего самолет решили посадить в Минске. Однако, по словам одного из пассажиров рейса, никакого конфликта не было. После посадки всех пассажиров вывели из самолета, Протасевича отвели в сторону, а его вещи вынесли на взлетно-посадочную полосу.

"Мы спросили его, что происходит. Он сказал, кто он, и добавил: "Меня здесь ждет смертная казнь". Он был уже спокойнее, но дрожал. Рядом с ним все время стоял офицер, и вскоре военные его просто вывели", - рассказал пассажир.

Русская служба BBC сообщила, что кроме Романа Протасевича в Минске задержали россиянку. Речь может идти о Софии Сапеге, девушке Протасевича.

Инцидент вызвал огромный международный резонанс и гневную реакцию многих западных лидеров, политиков и дипломатов, которые выступили с требованием освобождения оппозиционного журналиста и международного расследования случившегося. Ситуацию и возможные санкции в отношении белорусских властей будут обсуждать на саммите ЕС в Брюсселе, который начинается 24 мая.