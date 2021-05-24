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The Guardian

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Країни ЄС обговорять можливу заборону польотів над Білоруссю

Київ • УНН

 • 15706 перегляди

КИЇВ. 24 травня. УНН. Лідери Європейського Союзу мають намір розглянути питання про нові санкції проти адміністрації Олександра Лукашенка через ситуацію з бортом ірландської авіакомпанії Ryanair, який 23 травня здійснив екстрену посадку в Мінську, і затримання опозиційного журналіста Романа Протасевича. Про це повідомляє Bloomberg, передає УНН.

Країни ЄС обговорять можливу заборону польотів над Білоруссю

Цитата:

"Лідери Євросоюзу почнуть обговорення можливих заходів проти Білорусі через день після того, як країна змусила посадити літак Ryanair Holdings Plc і заарештувала журналіста на борту", ​​- йдеться в повідомленні.

Деталі

Повідомляється, що 27 лідерів розглянуть питання про подальші санкції проти адміністрації президента Олександра Лукашенка, коли дводенний саміт розпочнеться в Брюсселі.

Також канцлер Німеччини Ангела Меркель заявила, що інцидент був "безпрецедентним", і закликала заборонити польоти.

"Можливі заходи також можуть включати припинення польотів над Білоруссю, заборону національній авіакомпанії країни приземлятися в аеропортах ЄС і блокування наземного транзиту з Білорусі, за словами людини, знайомої з підготовкою до саміту", - наголошується в повідомленні.

Додамо, що деякі авіакомпанії вже перенаправляють свої рейси в обхід білоруського повітряного простору.

Литва вирішила не пропускати рейси, які перетнули або планують перетнути білоруський повітряний простір. Також відомо, що влада Великої Британії негайно відкликає дозвіл білоруської авіакомпанії "Бєлавіа" на виконання рейсів до королівства.

Контекст

Близько 15-ї години дня в неділю літак авіакомпанії Ryanair Афіни - Вільнюс екстрено приземлився в аеропорту Мінська після отримання повідомлення про мінування. На борту літака перебував співзасновник Telegram-каналу NEXTA Роман Протасевич, його затримали.

Команду прийняти літак в Мінську віддав особисто Олександр Лукашенко, повідомлялося в Telegram-каналі "Пул первого". Керівник відділу комунікацій Литовського міжнародного аеропорту, де повинен був спочатку приземлитися літак, повідомляв, що між членом екіпажу і пасажиром стався конфлікт, в результаті чого літак вирішили посадити в Мінську. Однак, за словами одного з пасажирів рейсу, ніякого конфлікту не було. Після посадки всіх пасажирів вивели з літака, Протасевича відвели в сторону, а його речі винесли на злітно-посадкову смугу.

"Ми запитали його, що відбувається. Він сказав, хто він, і додав: "Мене тут чекає смертна кара". Він був уже спокійніше, але тремтів. Поруч з ним весь час стояв офіцер, і незабаром військові його просто вивели", - розповів пасажир.

Російська служба BBC повідомила, що крім Романа Протасевича в Мінську затримали росіянку. Може йтися про Софію Сапегу, дівчину Протасевича.

Інцидент викликав величезний міжнародний резонанс і гнівну реакцію багатьох західних лідерів, політиків і дипломатів, які виступили з вимогою звільнення опозиційного журналіста і міжнародного розслідування того, що сталося. Ситуацію і можливі санкції щодо білоруських властей будуть обговорювати на саміті ЄС в Брюсселі, який починається 24 травня.

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