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У МЗС Польщі викликали білоруського посла через затримання Протасевича

Київ • УНН

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КИЇВ. 23 травня. УНН. У МЗС Польщі викликали білоруського посла через затримання засновника Nexta Романа Протасєвіча і екстреної посадки літака Rynair в аеропорту Мінська. Про це передає видання PAP, пише УНН.

У МЗС Польщі викликали білоруського посла через затримання Протасевича

Деталі

Прем’єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький заявив, що Міністерство закордонних справ викликає білоруського посла. Раніше Моравецький назвав посадку літака Rynair у Мінську актом державного тероризму.

“Я найрішучішим чином засуджую затримання Романа Протасєвіча білоруською владою після захоплення пасажирського літака авіакомпанії Ryanair. Це негожий акт державного тероризму, який не може залишитися безкарним”, — заявив Моравецький.

Контекст

Близько 15-ї години дня літак авіакомпанії Ryanair Афіни — Вільнюс екстрено приземлився в аеропорту Мінська після отримання повідомлення про мінування. На борту літака перебував співзасновник Telegram-каналу NEXTA Роман Протасєвіч, його затримали.

Команду прийняти літак в Мінську віддав особисто Олександр Лукашенко, повідомлялося в Telegram-каналі “Пул першого”. Керівник відділу комунікацій Литовського міжнародного аеропорту, де повинен був спочатку приземлитися літак, повідомляв, що між членом екіпажу і пасажиром стався конфлікт, через що літак вирішили посадити в Мінську. Однак, за словами одного з пасажирів рейсу, ніякого конфлікту не було. Після посадки всіх пасажирів вивели з літака, Протасєвіча відвели в сторону, а його речі винесли на злітно-посадкову смугу.

“Ми запитали його, що відбувається. Він сказав, хто він, і додав: „Мене тут чекає смертна кара“. Він був уже спокійніше, але тремтів. Поруч з ним весь час стояв офіцер, і незабаром військові його просто вивели”, — розповів пасажир.

Президент Литви Гітанас Науседа назвав безпрецедентною ситуацію з посадкою літака в Мінську і зажадав негайного звільнення Протасєвіча. Після цього в МЗС Литви викликали тимчасового повіреного в справах Білорусі.

МЗС Австрії заявило про необхідність провести міжнародне розслідування, а Польща попросила главу Євроради розглянути на саміті введення санкцій проти білоруської влади. Ряд представників інших європейських країн також висловили стурбованість ситуацією і зажадали звільнити Протасевича.

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