В МИД Польши вызвали белорусского посла из-за задержания Протасевича
Киев • УНН
КИЕВ. 23 мая. УНН. В МИД Польши вызвали белорусского посла из-за задержания основателя Nexta Романа Протасевича и экстренной посадки самолета Rynair в аэропорту Минска. Об этом передает издание PAP, пишет УНН.
Детали
Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил, что Министерство иностранных дел вызывает белорусского посла. Ранее Моравецкий назвал посадку самолета Rynair в Минске актом государственного терроризма.
“Я самым решительным образом осуждаю задержания Романа Протасевича белорусскими властями после захвата пассажирского самолета авиакомпании Ryanair. Это непригоден акт государственного терроризма, который не может остаться безнаказанным”, — заявил Моравецкий.
Контекст
Около 15 часов дня самолет авиакомпании Ryanair Афины — Вильнюс экстренно приземлился в аэропорту Минска после получения сообщения о минировании. На борту самолета находился соучредитель Telegram-канала NEXTA Роман Протасевич, его задержали.
Команду принять самолет в Минске отдал лично Александр Лукашенко, сообщалось в Telegram-канале “Пул первого”. Руководитель отдела коммуникаций Литовского международного аэропорта, где должен был сначала приземлиться самолет, сообщал, что между членом экипажа и пассажиром произошел конфликт, в результате чего самолет решили посадить в Минске. Однако, по словам одного из пассажиров рейса, никакого конфликта не было. После посадки всех пассажиров вывели из самолета, Протасевича отвели в сторону, а его вещи вынесли на взлетно-посадочную полосу.
“Мы спросили его, что происходит. Он сказал, кто он, и добавил: „Меня здесь ждет смертная казнь“. Он был уже спокойнее, но дрожал. Рядом с ним все время стоял офицер, и вскоре военные его просто вывели ”, - рассказал пассажир.
Президент Литвы Гитанас Науседа назвал беспрецедентной ситуацию с посадкой самолета в Минске и потребовал немедленного освобождения Протасевича. После этого в МИД Литвы вызвали временного поверенного в делах Беларуси.
МИД Австрии заявил о необходимости провести международное расследование, а Польша попросила главу Евросовета рассмотреть на саммите введение санкций против белорусских властей. Ряд представителей других европейских стран также выразили обеспокоенность ситуацией и потребовали освободить Протасевича.