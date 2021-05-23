Польща вимагає нових санкцій ЄС проти Білорусі через"аварійну посадку" літака у Мінську

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“Я звернувся до голови Євроради з проханням розширити порядок денний завтрашньої європейської ради пунктом про негайні санкції проти режиму Олександра Лукашенка. Викрадення цивільного літака — це безпрецедентний акт державного тероризму, який не може залишитися безкарним”, — повідомив він, засуджуючи затримання одного із засновників Telegram-каналу NEXTA Романа Протасєвіча, який перебував на борту літака.

Моравєцкій закликав внести пункт про негайні санкції проти режиму президента Білорусі Олександра Лукашенка до порядку завтрашнього засідання Ради Європи.

Zwróciłem się do Przewodniczącego @eucopresident o rozszerzenie agendy jutrzejszej Rady Europejskiej o punkt dot. natychmiastowych sankcji wobec reżimu A. Łukaszenki. Porwanie cywilnego samolotu to bezprecedensowy akt państwowego terroryzmu, który nie może pozostać bezkarny.

Раніше

На борту судна, що сіло в Мінську літака перебував один із засновників і колишній головний редактор визнаного в Білорусі “екстремістським” Telegram-каналу NEXTA Роман Протасєвіч. Його затримали.