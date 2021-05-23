Польша требует новых санкций ЕС против Беларуси из-за "аварийной посадки" самолета в Минске
Киев • УНН
КИЕВ. 23 мая. УНН. Польша попросила Евросовет ввести санкции против правительства Беларуси из-за самолета Ryanair, который экстренно посадили в Минске после сообщения о минировании. Об этом написал в Twitter премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий, пишет УНН.
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“Я обратился к председателю Евросовета с просьбой расширить повестку дня завтрашнего европейского совета пунктом о немедленных санкциях против режима Александра Лукашенко. Угон гражданского самолета — это беспрецедентный акт государственного терроризма, который не может остаться безнаказанным”, — сообщил он, осуждая задержание одного из основателей Telegram-канала NEXTA Романа Протасевича, находившегося на борту самолета.
Моравецкий призвал внести пункт о немедленных санкциях против режима президента Беларуси Александра Лукашенко в повестку завтрашнего заседания Совета Европы.
Zwróciłem się do Przewodniczącego @eucopresident o rozszerzenie agendy jutrzejszej Rady Europejskiej o punkt dot. natychmiastowych sankcji wobec reżimu A. Łukaszenki. Porwanie cywilnego samolotu to bezprecedensowy akt państwowego terroryzmu, który nie może pozostać bezkarny.— Mateusz Morawiecki (@MorawieckiM) May 23, 2021
Ранее
На борту севшего в Минске самолета находился один из основателей и бывший главный редактор признанного в Беларуси “экстремистским” Telegram-канала NEXTA Роман Протасевич. Его задержали.