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The Guardian

Фокс Ньюс

Генпрокуратура та поліція Литви розпочали розслідування інциденту з літаком Ryanair

Київ • УНН

 • 18801 перегляди

КИЇВ. 23 травня. УНН. Заступник уповноваженого поліції Литви Арунас Павлаускас заявив у аеропорту Вільнюса, що литовська поліція розпочала два досудові розслідування щодо примусової посадки літака Ryanair у Мінську: викрадення літака та вимушена посадка. Про це пише УНН з посиланням на “Радіо Свобода”.

Генпрокуратура та поліція Литви розпочали розслідування інциденту з літаком Ryanair

Деталі

Інформацію підтвердила також Олена Мартінанен, керівник комунікації Генеральної прокуратури Литви. “Розпочато досудове розслідування щодо викрадення літака та вильоту людей, заборонених міжнародним правом”, — сказала вона.

Цитата

Виступаючи перед журналістами в аеропорту Вільнюса, прем’єр-міністр Литви Інгріда Шиманіте заявила:

“Ми працюємо з усіма нашими міжнародними партнерами, є юридичні проблеми, з якими вирішують наші правоохоронні органи. Безперечно, така ситуація не може залишитися без відповіді. І це не литовське питання, адже в літаку було кілька громадян Європейського Союзу та інших країн. Очевидно, що це міжнародна тема”.

Нагадаємо

У МЗС Польщі викликали білоруського посла через затримання засновника Nexta Романа Протасевича.

Контекст

Близько 15-ї години дня літак авіакомпанії Ryanair Афіни — Вільнюс екстрено приземлився в аеропорту Мінська після отримання повідомлення про мінування. На борту літака перебував співзасновник Telegram-каналу NEXTA Роман Протасевич, його затримали.

Команду прийняти літак в Мінську віддав особисто Олександр Лукашенко, повідомлялося в Telegram-каналі “Пул першого”. Керівник відділу комунікацій Литовського міжнародного аеропорту, де повинен був спочатку приземлитися літак, повідомляв, що між членом екіпажу і пасажиром стався конфлікт, через що літак вирішили посадити в Мінську. Однак, за словами одного з пасажирів рейсу, ніякого конфлікту не було. Після посадки всіх пасажирів вивели з літака, Протасєвіча відвели в сторону, а його речі винесли на злітно-посадкову смугу.

“Ми запитали його, що відбувається. Він сказав, хто він, і додав: „Мене тут чекає смертна кара“. Він був уже спокійніше, але тремтів. Поруч з ним весь час стояв офіцер, і незабаром військові його просто вивели”, — розповів пасажир.

Президент Литви Гітанас Науседа назвав безпрецедентною ситуацію з посадкою літака в Мінську і зажадав негайного звільнення Протасєвіча. Після цього в МЗС Литви викликали тимчасового повіреного в справах Білорусі.

МЗС Австрії заявило про необхідність провести міжнародне розслідування, а Польща попросила главу Євроради розглянути на саміті введення санкцій проти білоруської влади. Ряд представників інших європейських країн також висловили стурбованість ситуацією і зажадали звільнити Протасевича.

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