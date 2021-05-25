В Великобритании призвали остановить газопровод, который проходит через Беларусь

Детали

Британский парламентарий-консерватор Том Тугендхат, председатель комитета палаты общин по иностранным делам, во время выступления перед законодателями накануне министра иностранных дел страны Доминика Рааба призвал правительство призвать к остановке энергопроводов в Беларуси.

Он приветствовал новые меры правительства по ограничению полетов и спросил Рааба, не пойдет ли он "дальше еще на один шаг" и не "призовет ли к остановке" газопровода "Северный поток - 2" и трубопровода Ямал, проходящем через Беларусь", "откуда поступают деньги, которые поддерживают этот тиранический режим".

Рааб в ответ сказал, что Великобритания "рассмотрит и проконсультируется с нашими партнерами и увидит, к каким дальнейшим действиям они также готовы прибегнуть".

Также Рааб сообщил законодателям, что Великобритания ввела санкции в отношении 99 физических и юридических лиц из Беларуси, пишет The Guardian.

Дополнение

Министр транспорта Великобритании Грант Шаппс 24 мая отозвал разрешение на полеты в страну, который действовал для белорусской авиакомпании "Белавиа". Управление гражданской авиации Великобритании рекомендует авиакомпаниям избегать воздушного пространства Беларуси "ради безопасности пассажиров", добавил Шаппс.

Евросовет призвал всех перевозчиков, базирующихся на ЕС, избегать полетов над Беларусью, а также указал на необходимость мер по запрету полетов в воздушном пространстве ЕС белорусским авиакомпаниям и запрету доступа в аэропорты ЕС рейсам, выполняемым такими авиакомпаниями, и не исключил введение новых санкций против Беларуси.

Контекст

23 мая около 15 часов дня самолет авиакомпании Ryanair Афины - Вильнюс экстренно приземлился в аэропорту Минска после получения сообщения о минировании. На борту самолета находился соучредитель Telegram-канала NEXTA Роман Протасевич, его задержали.

Команду принять самолет в Минске отдал лично Александр Лукашенко, сообщалось в Telegram-канале "Пул первого". После посадки всех пассажиров вывели из самолета, Протасевича отвели в сторону, а его вещи вынесли на взлетно-посадочную полосу.

Российская служба BBC сообщила, что кроме Романа Протасевича в Минске задержали россиянку. Речь может идти о Софии Сапега, девушке Протасевича.

МВД Беларуси заявило 24 мая, что задержанный Протасевич находится в СИЗО в Минске.

Инцидент вызвал огромный международный резонанс и гневную реакцию многих западных лидеров, политиков и дипломатов, выступивших с требованием освобождения оппозиционного журналиста и международного расследования случившегося.