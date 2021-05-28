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В администрации президента Польши назвали "Северный поток-2" - "бомбой для евроинтеграции"

Киев • УНН

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КИЕВ. 28 мая. УНН. Решение президента США Джо Байдена отказаться от введения санкций против трубопровода “Северный поток-2” основано на ошибочных оценках. Такое мнение выразил в пятницу в эфире Polskie Radio глава Бюро международной политики президента Польши Кшиштоф Щерский, пишет УНН.

В администрации президента Польши назвали "Северный поток-2" - "бомбой для евроинтеграции"

Детали

“Я считаю, что это решение основано на ошибочной оценке реальности. „Северный поток-2“ — это газовая бомба, заложенная под фундамент европейской интеграции”, — утверждал он. По его версии, этот проект “действительно взорвет или может взорвать Европейский союз”.

Как считает Щерский, суммарный объем газа, который пойдет в Европу по двум нитям “Северного потока”, “создаст зависимость Германии от российских поставок, что означает политическое влияние России на внешнюю политику и экономику Европейского союза”.

Ранее

Заместитель пресс-секретаря правящей в Польше партии “Закон и справедливость” (PiS) Радослав Фогель заявил, что Польша болезненно отреагировала на заявление президента США Джо Байдена, который указал, что строительство трубопровода “Северный поток-2” практически завершено и введение санкций против проекта было бы контрпродуктивным для отношений США с Европой.

Накануне Меркель призвала учитывать интересы Украины в переговорах США и Германии по “Северному потоку-2”. Также она сообщила, что Германия продолжит обсуждать с США вопрос реализации проекта и что Берлин всегда выступал против экстерриториальных санкций.

Контекст

Верховная Рада Украины на заседании в пятницу, 21 мая, приняла обращение к Конгрессу США по активизации усилий по укреплению энергетической безопасности Украины и Европы путем общего введения санкций в отношении строительства газопровода “Северный поток-2”.

19 мая администрация Джо Байдена ввела и сразу приостановила действие санкций против компании-оператора проекта газопровода Nord Stream 2 AG и ее гендиректора Маттиаса Варнига. Вашингтон объяснил свою позицию “национальными интересами”. Решение раскритиковал глава комитета по иностранным делам Сената Роберт Менендес. Администрация Байдена ранее называла “Северный поток-2” “плохой идеей” и примером “вредного влияния России”, отметил Менендес.

Сенатор-республиканец Кевин Крамер в четверг, 20 мая, инициировал законопроект об отмене решений администрации президента Джозефа Байдена по газопроводу “Северный поток-2”.

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