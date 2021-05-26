Правляча партія Польщі відреагувала на відмову США вводити санкції щодо "Північного потоку-2"

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“Ми з болем приймаємо ці заяви і рішення президента Сполучених Штатів, тому що ми вважаємо, що тут, однак, збереження санкцій було б важливим”, — сказав він.

“Ми незмінно стоїмо на позиції, що будівництво цього газопроводу рівнозначно передачі Росії в руки зброї. Газової, енергетичної зброї, яка буде використовуватися, як це не раз було, також і в політичній сфері”, — стверджує Фогель. На його думку, кожен, хто це дозволяє, бере на себе відповідальність за можливі наслідки.

Раніше

Напередодні Меркель закликала враховувати інтереси України в переговорах США і Німеччини по “Північному потоку-2”. Також вона повідомила, що Німеччина продовжить обговорювати з США питання реалізації проекту і що Берлін завжди виступав проти екстериторіальних санкцій.

Контекст

Верховна Рада України на засіданні в п’ятницю, 21 травня, прийняла звернення до Конгресу США щодо активізації зусиль щодо зміцнення енергетичної безпеки України та Європи шляхом загального введення санкцій щодо будівництва газопроводу “Північний потік-2”.

19 травня адміністрація Джо Байдена ввела і відразу припинила дію санкцій проти компанії-оператора проекту газопроводу Nord Stream 2 AG і її гендиректора Маттіаса Варніга. Вашингтон пояснив свою позицію “національними інтересами”. Рішення розкритикував глава комітету із закордонних справ Сенату Роберт Менендес. Адміністрація Байдена раніше називала “Північний потік-2” “поганою ідеєю” і прикладом “шкідливого впливу Росії”, зазначив Менендес.

Сенатор-республіканець Кевін Крамер у четвер, 20 травня, ініціював законопроект про скасування рішень адміністрації президента Джозефа Байдена по газопроводу “Північний потік-2”.