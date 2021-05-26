Правящая партия Польши отреагировала на отказ США вводить санкции по "Северному потоку-2"

Детали

“Мы с болью принимаем эти заявления и решения президента Соединенных Штатов, потому что мы считаем, что здесь, однако, сохранение санкций было бы важным”, — сказал он.

“Мы неизменно стоим на позиции, что строительство этого газопровода равнозначно передаче России в руки оружия. Газового, энергетического оружия, которое будет использоваться, как это не раз было, также и в политической сфере”, — утверждает Фогель. По его мнению, каждый, кто это позволяет, берет на себя ответственность за возможные последствия.

Ранее

Накануне Меркель призвала учитывать интересы Украины в переговорах США и Германии по “Северному потоку-2”. Также она сообщила, что Германия продолжит обсуждать с США вопрос реализации проекта и что Берлин всегда выступал против экстерриториальных санкций.

Контекст

Верховная Рада Украины на заседании в пятницу, 21 мая, приняла обращение к Конгрессу США по активизации усилий по укреплению энергетической безопасности Украины и Европы путем общего введения санкций в отношении строительства газопровода “Северный поток-2”.

19 мая администрация Джо Байдена ввела и сразу приостановила действие санкций против компании-оператора проекта газопровода Nord Stream 2 AG и ее гендиректора Маттиаса Варнига. Вашингтон объяснил свою позицию “национальными интересами”. Решение раскритиковал глава комитета по иностранным делам Сената Роберт Менендес. Администрация Байдена ранее называла “Северный поток-2” “плохой идеей” и примером “вредного влияния России”, отметил Менендес.

Сенатор-республиканец Кевин Крамер в четверг, 20 мая, инициировал законопроект об отмене решений администрации президента Джозефа Байдена по газопроводу “Северный поток-2”.