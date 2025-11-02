Тиждень протиріч, прозрінь і глибинних змін: астрологічний прогноз на 3–9 листопада

Після напруженого жовтня листопад відкривається хвилею нових подій. Цей тиждень насичений астрологічними зрушеннями, які можуть змінювати хід подій не лише у приватному, а й у глобальному масштабі. Ми переходимо у період, де старі структури починають хитатися, а нові — тільки формуються, розповіла спеціально для читачів УНН професійний астролог Ксенія Базиленко.

Меркурій готується до ретроградності

Вже 9 листопада Меркурій розпочне свій ретроградний рух, який триватиме до 29 листопада.Тому цей тиждень — останній шанс діяти активно: підписувати документи, домовлятися, купувати техніку чи планувати поїздки.

Після ретроградного розвороту знову з’являться затримки, непорозуміння, технічні збої та інформаційна плутанина.

Повня у Тельці — енергія нестабільності

5 листопада о 15:19 (за Києвом) відбудеться повня у знаку Тельця.Сонце перебуватиме у Скорпіоні, створюючи опозицію до Місяця. Ця повня — одна з найсильніших у році.

Вона може принести емоційне виснаження, зниження імунітету, а також кризу у фінансових питаннях. У цей самий день Марс у Стрільці увійде в опозицію до Урана, що символізує раптові вибухи, агресію, аварійність, а також проблеми з електрикою чи вогнем.

Минулі суперечки, що накопичувались протягом попередніх тижнів, можуть спалахнути з новою силою.Будьте максимально обережні: 4–5 листопада — дні підвищеної небезпеки. Уникайте конфліктів, ризикованих рішень і будь-яких необдуманих дій.

Руйнування та оновлення

Цей аспект є символом зіткнення старого й нового, боротьби між хаосом і порядком.

На світовому рівні він може проявитися у загостренні воєнних конфліктів, руйнуванні енергетичної інфраструктури, перебоях у подачі електроенергії, аваріях на виробництвах. Проте ця напруга не є руйнівною без сенсу — вона очищує.

Марс отримує підтримку від Плутона, а це означає, що навіть крізь руйнування починає проростати нова конструктивна сила. Після емоційних бурь залишиться те, що має справжню основу.

Баланс між Юпітером і Сатурном

На фоні всіх криз діє потужний тригон Юпітера і Сатурна — стабілізуюча енергія, яка формує внутрішній каркас тижня.

Він дає можливість знайти рівновагу, опору на мудрість, досвід і віру.

Для тих, хто мислить стратегічно, цей період відкриє шлях до розуміння і довготривалих рішень.

Емоційний фон: глибина почуттів і ревнощі

З 7 листопада Місяць переходить зі знаку Терезів у Скорпіон, і наші почуття загострюються. З 8 листопада Венера входить у квадратуру з Плутоном, що активізує пристрасть, ревнощі й боротьбу за владу у стосунках.

Це час, коли ми можемо відчути бурю емоцій — від ніжності до злості.Будьте уважні: зрада, брехня чи агресія у ці дні можуть мати довготривалі наслідки.

Краще використати цю енергію для щирих розмов, глибокого очищення серця, творчості або медитації.

Світовий і колективний контекст

На глобальному рівні цей тиждень позначений загостренням протиріч, але водночас — прагненням до миру. Марс у гармонії з Плутоном утримує баланс сил, не дозволяючи хаосу поглинути все.

Світ проходить через вогняне очищення, яке формує нові правила, нові союзи і нову реальність.

Висновок

Тиждень 3–9 листопада — це період напруги, глибоких прозрінь і переродження. Зовні — буря, всередині — потреба у тиші.

Ті, хто зможе зберегти самовладання, духовну глибину і спокій, побачать істину серед шуму. Цей тиждень — очищення через усвідомлення. Не бійтесь дивитись у глибину, бо саме там народжується нова сила.

Овен

Тиждень принесе тобі багато енергії та рішучості. Головне — не поспішай і не піддавайся емоціям. Уникай різких реакцій, особливо в спілкуванні. Якщо скеруєш свою силу на справу, отримаєш чудовий результат.

Телець

Період сильних емоцій. Повня активує твої почуття — можеш гостріше сприймати слова інших. Але саме зараз є шанс відпустити образи та очистити своє серце. Не витрачай сили на суперечки — прислухайся до себе.

Близнюки

Тиждень принесе тобі несподівані зміни. Може здатися, що все йде не за планом, але саме через це з’являться нові можливості. Не сперечайся — шукай гнучкість і легкість. Пам’ятай: твоя сила — у слові та розумінні.

Рак

Тобі зараз потрібен спокій і турбота про себе. Уникай перевтоми — побудь вдома, у колі рідних. Можуть виникати дрібні побутові негаразди, але все владнається, якщо не реагуватимеш емоційно.

Лев

Тиждень може збурити сімейні чи побутові справи. Хтось потребуватиме твоєї підтримки. Не бери все на себе — навчися довіряти. Наприкінці тижня з’явиться гарна нагода помиритися або знайти душевний спокій.

Діва

Перед тобою відкриваються цікаві можливості для нових знайомств і навчання. Але не перевантажуй себе інформацією — вибирай лише те, що справді важливо. Головне — не втратити внутрішню рівновагу.

Терези

Тиждень може принести як фінансову удачу, так і спокусу витратити зайве. Будь уважний до грошей і не довіряй обіцянкам. Наприкінці тижня знайди час для радості — твій внутрішній баланс відновиться.

Скорпіон

Ти в центрі подій. Почуття загострені, а енергія б’є через край. Це може бути період великих пристрастей і рішень. Головне — не спалювати мости. Якщо направиш силу на творчість і глибоку роботу над собою — результат вразить.

Стрілець

Ти можеш відчувати напругу й невдоволення. Уникай імпульсивних вчинків. Усе, що здається втратою, згодом виявиться очищенням. Дозволь життю показати, що для тебе справді важливо.

Козоріг

Навколо тебе багато руху, нових людей і подій. Не всім можна довіряти — хтось може підвести. Водночас це чудовий час для реалізації задумів. Якщо діятимеш з холодною головою, успіх гарантований.

Водолій

Твоя мудрість зараз проявиться особливо сильно. Люди можуть звертатися до тебе за порадою. Але не бери на себе чужих емоцій — бережи власні межі. Вихідні проведи спокійно, віднови сили.

Риби

Тиждень несе глибоку переоцінку — ти ніби дивишся на світ новими очима. Можеш усвідомити щось важливе, зрозуміти справжні причини подій. Уникай сварок — тобі потрібен спокій, вода й тиша.

