Неделя противоречий, прозрений и глубинных перемен: астрологический прогноз на 3–9 ноября

После напряженного октября ноябрь открывается волной новых событий. Эта неделя насыщена астрологическими сдвигами, которые могут менять ход событий не только в частном, но и в глобальном масштабе. Мы переходим в период, где старые структуры начинают шататься, а новые — только формируются, рассказала специально для читателей УНН профессиональный астролог Ксения Базиленко.

Меркурий готовится к ретроградности

Уже 9 ноября Меркурий начнет свое ретроградное движение, которое продлится до 29 ноября. Поэтому эта неделя — последний шанс действовать активно: подписывать документы, договариваться, покупать технику или планировать поездки.

После ретроградного разворота снова появятся задержки, недоразумения, технические сбои и информационная путаница.

Полнолуние в Тельце — энергия нестабильности

5 ноября в 15:19 (по Киеву) произойдет полнолуние в знаке Тельца. Солнце будет находиться в Скорпионе, создавая оппозицию к Луне. Это полнолуние — одно из самых сильных в году.

Оно может принести эмоциональное истощение, снижение иммунитета, а также кризис в финансовых вопросах. В этот же день Марс в Стрельце войдет в оппозицию к Урану, что символизирует внезапные взрывы, агрессию, аварийность, а также проблемы с электричеством или огнем.

Прошлые споры, которые накапливались в течение предыдущих недель, могут вспыхнуть с новой силой. Будьте максимально осторожны: 4–5 ноября — дни повышенной опасности. Избегайте конфликтов, рискованных решений и любых необдуманных действий.

Разрушение и обновление

Этот аспект является символом столкновения старого и нового, борьбы между хаосом и порядком.

На мировом уровне он может проявиться в обострении военных конфликтов, разрушении энергетической инфраструктуры, перебоях в подаче электроэнергии, авариях на производствах. Однако это напряжение не является разрушительным без смысла — оно очищает.

Марс получает поддержку от Плутона, а это означает, что даже сквозь разрушения начинает прорастать новая конструктивная сила. После эмоциональных бурь останется то, что имеет истинную основу.

Баланс между Юпитером и Сатурном

На фоне всех кризисов действует мощный тригон Юпитера и Сатурна — стабилизирующая энергия, которая формирует внутренний каркас недели.

Он дает возможность найти равновесие, опору на мудрость, опыт и веру.

Для тех, кто мыслит стратегически, этот период откроет путь к пониманию и долгосрочным решениям.

Эмоциональный фон: глубина чувств и ревность

С 7 ноября Луна переходит из знака Весов в Скорпион, и наши чувства обостряются. С 8 ноября Венера входит в квадратуру с Плутоном, что активизирует страсть, ревность и борьбу за власть в отношениях.

Это время, когда мы можем почувствовать бурю эмоций — от нежности до злости. Будьте внимательны: измена, ложь или агрессия в эти дни могут иметь долгосрочные последствия.

Лучше использовать эту энергию для искренних разговоров, глубокого очищения сердца, творчества или медитации.

Мировой и коллективный контекст

На глобальном уровне эта неделя отмечена обострением противоречий, но в то же время — стремлением к миру. Марс в гармонии с Плутоном удерживает баланс сил, не позволяя хаосу поглотить все.

Мир проходит через огненное очищение, которое формирует новые правила, новые союзы и новую реальность.

Вывод

Неделя 3–9 ноября — это период напряжения, глубоких прозрений и перерождения. Снаружи — буря, внутри — потребность в тишине.

Те, кто сможет сохранить самообладание, духовную глубину и спокойствие, увидят истину среди шума. Эта неделя — очищение через осознание. Не бойтесь смотреть в глубину, потому что именно там рождается новая сила.

Овен

Неделя принесет тебе много энергии и решимости. Главное — не спеши и не поддавайся эмоциям. Избегай резких реакций, особенно в общении. Если направишь свою силу на дело, получишь отличный результат.

Телец

Период сильных эмоций. Полнолуние активирует твои чувства — можешь острее воспринимать слова других. Но именно сейчас есть шанс отпустить обиды и очистить свое сердце. Не трать силы на споры — прислушайся к себе.

Близнецы

Неделя принесет тебе неожиданные изменения. Может показаться, что все идет не по плану, но именно из-за этого появятся новые возможности. Не спорь — ищи гибкость и легкость. Помни: твоя сила — в слове и понимании.

Рак

Тебе сейчас нужен покой и забота о себе. Избегай переутомления — побудь дома, в кругу родных. Могут возникать мелкие бытовые неурядицы, но все уладится, если не будешь реагировать эмоционально.

Лев

Неделя может взбудоражить семейные или бытовые дела. Кто-то будет нуждаться в твоей поддержке. Не бери все на себя — научись доверять. В конце недели появится хорошая возможность помириться или обрести душевный покой.

Дева

Перед тобой открываются интересные возможности для новых знакомств и обучения. Но не перегружай себя информацией — выбирай только то, что действительно важно. Главное — не потерять внутреннее равновесие.

Весы

Неделя может принести как финансовую удачу, так и искушение потратить лишнее. Будь внимателен к деньгам и не доверяй обещаниям. В конце недели найди время для радости — твой внутренний баланс восстановится.

Скорпион

Ты в центре событий. Чувства обострены, а энергия бьет через край. Это может быть период больших страстей и решений. Главное — не сжигать мосты. Если направишь силу на творчество и глубокую работу над собой — результат поразит.

Стрелец

Ты можешь чувствовать напряжение и недовольство. Избегай импульсивных поступков. Все, что кажется потерей, со временем окажется очищением. Позволь жизни показать, что для тебя действительно важно.

Козерог

Вокруг тебя много движения, новых людей и событий. Не всем можно доверять — кто-то может подвести. В то же время это отличное время для реализации замыслов. Если будешь действовать с холодной головой, успех гарантирован.

Водолей

Твоя мудрость сейчас проявится особенно сильно. Люди могут обращаться к тебе за советом. Но не бери на себя чужих эмоций — береги собственные границы. Выходные проведи спокойно, восстанови силы.

Рыбы

Неделя несет глубокую переоценку — ты будто смотришь на мир новыми глазами. Можешь осознать что-то важное, понять истинные причины событий. Избегай ссор — тебе нужен покой, вода и тишина.

