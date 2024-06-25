Тищенку обиратимуть запобіжний захід сьогодні у Печерському суді о 14:00
Київ • УНН
Сьогодні о 14:00 у Печерському суді Києва відбудеться судове засідання, на якому народному депутату Миколі Тищенку обиратимуть запобіжний захід.
Засідання з обрання запобіжного заходу народному депутату Миколі Тищенку, якому повідомили про підозру за фактом незаконного позбавлення волі колишнього військовослужбовця у Дніпрі, заплановано на сьогодні на 14:00 у Печерському суді міста Києва. Про це повідомляє УНН.
Як стало відомо УНН, Тищенку обиратимуть запобіжний захід сьогодні на засіданні у Печерському суді. Початок суду о 14:00.
Раніше повідомлялось, що Офіс Генерального прокурора сьогодні збирається внести клопотання до Печерського районного суду Києва про обрання запобіжного заходу у вигляді цілодобового домашнього арешту народному депутату Миколі Тищенку.
Нагадаємо
У соцмережах зʼявилося відео, на якому у Дніпрі нібито охоронці народного депутата Миколи Тищенка, який перебуває у місті, б’ють чоловіка . На записі видно, що невідомі у військовій формі без розпізнавальних знаків б’ють чоловіка, закутого в наручники. При цьому чоловік, на якого напали був із дитячим візочком.
Згодом зʼявилася повна версія відео з конфліктом, на якій Тищенко теж фігурує. Як зʼясували ЗМІ, чоловік, якого закували в кайданки – ветеран підрозділу Kraken Дмитро Павлов. Конфлікт нібито стався через те, що нардеп гуляв містом у військовій формі, хоча не має відношення до військової служби та не є ветераном .
Місцеві правоохоронці заявили, що не співпрацювали з Тищенком. Поліція відкрила два кримінальних провадження: за фактом нанесення легких тілесних ушкоджень і незаконного позбавлення волі. Сам Тищенко у соцмережах пояснив ситуацію тим, що нібито "військовий напав на поліцейських", а також заявив, що військовий нібито є начальником безпеки "ботоферми".
Водночас Тищенко додав, що у нього немає охорони. Крім того, Тищенко стверджує, що це була провокація. За його словами, Павлов проходив службу в підрозділі Kraken, але виписаний за станом здоровʼя матері. Тищенко також наголосив, що постраждалий вже не є військовослужбовцем.
Глава Офісу Президента Андрій Єрмак засудив ганебну поведінку народного депутата Тищенка та його конфлікт із військовим, натякнувши, що правоохоронні органи повинні відреагувати відповідним чином.