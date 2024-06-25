Запобіжний захід для Тищенка: прокурори сьогодні внесуть клопотання про цілодобовий домашній арешт до суду
Київ • УНН
Офіс Генерального прокурора подасть клопотання про обрання цілодобового домашнього арешту народному депутату Миколі Тищенку, якому повідомлено про підозру за події у Дніпрі.
Офіс Генерального прокурора сьогодні збирається внести клопотання до Печерського районного суду Києва про обрання запобіжного заходу у вигляді цілодобового домашнього арешту народному депутату Миколі Тищенку, якому повідомили про підозру за фактом незаконного позбавлення волі колишнього військовослужбовця у Дніпрі, повідомили УНН у пресслужбі Офісу Генпрокурора.
Офісом Генерального прокурора сьогодні до Печерського районного суду буде внесене клопотання про обрання народному депутату запобіжного заходу у вигляді цілодобового домашнього арешту
Нагадаємо
25 червня у ДБР повідомили, що народному депутату Миколі Тищенку повідомили про підозру за фактом незаконного позбавлення волі колишнього військовослужбовця у Дніпрі.