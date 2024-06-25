Офис Генерального прокурора сегодня собирается внести ходатайство в Печерский районный суд Киева об избрании меры пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста народному депутату Николаю Тищенко, которому сообщили о подозрении по факту незаконного лишения свободы бывшего военнослужащего в Днепре, сообщили УНН в пресс-службе Офиса Генпрокурора.

Офисом Генерального прокурора сегодня в Печерский районный суд будет внесено ходатайство об избрании народному депутату меры пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста - сообщили в пресс-службе Офиса Генпрокурора.

Напомним

25 июня в ГБР сообщили, что народному депутату Николаю Тищенко сообщили о подозрении по факту незаконного лишения свободы бывшего военнослужащего в Днепре.