Тищенко будут избирать меру пресечения сегодня в Печерском суде в 14:00

Заседание по избранию меры пресечения народному депутату Николаю Тищенко, которому сообщили о подозрении по факту незаконного лишения свободы бывшего военнослужащего в Днепре, запланировано на сегодня на 14:00 в Печерском суде города Киева. Об этом сообщает УНН.

Как стало известно УНН, Тищенко будут избирать меру пресечения сегодня на заседании в Печерском суде. Начало суда в 14:00.

Ранее сообщалось, что Офис Генерального прокурора сегодня собирается внести ходатайство в Печерский районный суд Киева об избрании меры пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста народному депутату Николаю Тищенко.

Напомним

В соцсетях появилось видео, на котором в Днепре якобы охранники народного депутата Николая Тищенко, который находится в городе, избивают мужчину . На записи видно, что неизвестные в военной форме без опознавательных знаков избивают мужчину, закованного в наручники. При этом мужчина, на которого напали был с детской коляской.

Впоследствии появилась полная версия видео с конфликтом, на которой Тищенко тоже фигурирует. Как выяснили СМИ, мужчина, которого заковали в наручники - ветеран подразделения Kraken Дмитрий Павлов. Конфликт якобы произошел из-за того, что нардеп гулял по городу в военной форме, хотя не имеет отношения к военной службе и не является ветераном .

Местные правоохранители заявили, что не сотрудничали с Тищенко. Полиция открыла два уголовных производства: по факту нанесения легких телесных повреждений и незаконного лишения свободы. Сам Тищенко в соцсетях объяснил ситуацию тем, что якобы "военный напал на полицейских", а также заявил, что военный якобы является начальником безопасности "ботофермы".

В то же время Тищенко добавил, что у него нет охраны. Кроме того, Тищенко утверждает, что это была провокация. По его словам, Павлов проходил службу в подразделении Kraken, но выписан по состоянию здоровья матери. Тищенко также подчеркнул, что пострадавший уже не является военнослужащим.

Глава Офиса Президента Андрей Ермак осудил позорное поведение народного депутата Тищенко и его конфликт с военным, намекнув, что правоохранительные органы должны отреагировать соответствующим образом.