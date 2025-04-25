Тихий про різноманітні "зливи" в медіа: дуже велика частина не відповідає дійсності

У Міністерстві закордонних справ закликали орієнтуватися на офіційну інформацію яка йде від МЗС, Президента України, адже було достатньо повідомлень, які окреслюють позицію Києва. Різноманітними "зливами" в медіа займається хто завгодно й дуже велика частина загалом не відповідає дійсності. Про це заявив речник МЗС Георгій Тихий під час брифінгу, передає кореспондент УНН.

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Українське ЗМІ заявляло з посиланням на джерела, що в Лондоні погодили певний документ, який спецпредставник Трампа Кіт Келлог повіз у Вашингтон. Він нібито містить спільне бачення Франції, Британії, Німеччини та України щодо війни.

Щодо всяких мирних планів, документів, я вам можу підтвердити, що на переговорах у Лондоні українська сторона, так само як й на попередніх переговорах, підтвердила свої принципові позиції в рамках ширшого довгострокового мирного врегулювання. Йдеться не про припинення вогню зараз, а про загалом ширше, довше мирне врегулювання - заявив Тихий.

Речник МЗС повторив три принципові позиції України.

Перше – Україна ніколи не визнає жодну частину своєї території, як російську. Друге – Україна ніколи не погодиться на будь-яке обмеження своїх Збройних сил, Сил оборони України, оборонної спроможності, промисловості чи військової допомоги від партнерів. Третє – жодна третя країна немає право вето на вибір Україною альянсів та союзів. Це лунало на цих й на інших переговорах. Це не є сюрпризом - наголосив Тихий.

Він також закликав орієнтуватися на офіційну інформацію яка йде від МЗС, Президента України, Офісу Президента.

Що стосується різноманітних публікацій в ЗМІ, планів, то ми закликаємо всіх орієнтуватися на офіційну інформацію, яка йде від МЗС, Президента України, Офісу Президента. Достатньо повідомлень, які окреслюють позицію України й просимо не реагувати емоційно на різноманітні "зливи" в медіа, тому що ними займаються, повірте, хто попало. Дуже велика частина цих зливів загалом не відповідає дійсності. Коли мене питають на брифінгу про всі ці повідомлення, то існує ризик, що я, коментуючи їх, буду легітимізувати всілякі вкиди, які роблять люди, які, повірте, не хочуть миру та просування цього процесу, давайте їм не допомагати - наголосив Тихий.

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Окрім того, Тихий нагадав, що минуло 45 днів з моменту, коли Україна погодилася на безумовне, повне припинення вогню.

Ми вважаємо, що це логічно з точки зору будь-якого мирного процесу, що спочатку припиняємо вогонь та вбивства й тоді говоримо про якісь довгострокові вирішення війни, завершення агресії, як це може бути. Але, на жаль, за ці 45 днів, з тих пір як Україна погодилася на повне припинення вогню з росією, ми побачили лише ракети, дрони, вбивства, маніпуляції на тему, що ще вони вимагають від Ураїни та її союзників. Тому ця пропозиція України й готовність України залишається в силі. росія може на неї пристати в будь-яку мить, коли рф обере мир, а не війну - сказав Тихий.

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Доповнення

У Лондоні, 23 квітня, відбулася зустріч радників з питань національної безпеки та зовнішньої політики країн-учасниць "коаліції охочих". Від України в ній взяли участь керівник Офісу Президента Андрій Єрмак, очільник МЗС Андрій Сибіга та міністр оборони Рустем Умєров.

Українська делегація також зустрілася в Лондоні зі спеціальним представником президента США з питань України Кітом Келлогом. Українська сторона наголосила на тому, що негайне, повне та безумовне припинення вогню має стати першим кроком до початку переговорів про досягнення справедливого і тривалого миру.