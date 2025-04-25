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Тихий о различных "сливах" в медиа: очень большая часть не соответствует действительности

Киев • УНН

 • 636 просмотра

В МИД заявили, что Украина не уступит территорию, армию и право на союзы. Также призвали не верить "сливам" о мирных планах.

Тихий о различных "сливах" в медиа: очень большая часть не соответствует действительности

В Министерстве иностранных дел призвали ориентироваться на официальную информацию, которая идет от МИД, Президента Украины, ведь было достаточно сообщений, которые очерчивают позицию Киева. Разнообразными "сливами" в медиа занимается кто угодно и очень большая часть в целом не соответствует действительности. Об этом заявил пресс-секретарь МИД Георгий Тихий во время брифинга, передает корреспондент УНН.

Детали

Украинское СМИ заявляло со ссылкой на источники, что в Лондоне согласовали определенный документ, который спецпредставитель Трампа Кит Келлог повез в Вашингтон. Он якобы содержит общее видение Франции, Британии, Германии и Украины относительно войны.

Относительно всяких мирных планов, документов, я вам могу подтвердить, что на переговорах в Лондоне украинская сторона, так же как и на предыдущих переговорах, подтвердила свои принципиальные позиции в рамках более широкого долгосрочного мирного урегулирования. Речь идет не о прекращении огня сейчас, а о в целом более широком, более долгом мирном урегулировании 

- заявил Тихий.

Пресс-секретарь МИД повторил три принципиальные позиции Украины.

Первое – Украина никогда не признает ни одну часть своей территории, как российскую. Второе – Украина никогда не согласится на любое ограничение своих Вооруженных сил, Сил обороны Украины, оборонной способности, промышленности или военной помощи от партнеров. Третье – ни одна третья страна не имеет право вето на выбор Украиной альянсов и союзов. Это звучало на этих и на других переговорах. Это не является сюрпризом 

- подчеркнул Тихий.

Он также призвал ориентироваться на официальную информацию, которая идет от МИД, Президента Украины, Офиса Президента.

Что касается разнообразных публикаций в СМИ, планов, то мы призываем всех ориентироваться на официальную информацию, которая идет от МИД, Президента Украины, Офиса Президента. Достаточно сообщений, которые очерчивают позицию Украины и просим не реагировать эмоционально на разнообразные "сливы" в медиа, потому что ими занимаются, поверьте, кто попало. Очень большая часть этих сливов в целом не соответствует действительности. Когда меня спрашивают на брифинге обо всех этих сообщениях, то существует риск, что я, комментируя их, буду легитимизировать всевозможные вбросы, которые делают люди, которые, поверьте, не хотят мира и продвижения этого процесса, давайте им не помогать 

- подчеркнул Тихий.

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Кроме того, Тихий напомнил, что прошло 45 дней с момента, когда Украина согласилась на безусловное, полное прекращение огня.

Мы считаем, что это логично с точки зрения любого мирного процесса, что сначала прекращаем огонь и убийства и тогда говорим о каких-то долгосрочных решениях войны, завершения агрессии, как это может быть. Но, к сожалению, за эти 45 дней, с тех пор как Украина согласилась на полное прекращение огня с россией, мы увидели только ракеты, дроны, убийства, манипуляции на тему, что еще они требуют от Ураины и ее союзников. Поэтому это предложение Украины и готовность Украины остается в силе. россия может на нее пристать в любую минуту, когда рф выберет мир, а не войну 

- сказал Тихий.

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Дополнение

В Лондоне, 23 апреля, состоялась встреча советников по вопросам национальной безопасности и внешней политики стран-участниц "коалиции желающих". От Украины в ней приняли участие руководитель Офиса Президента Андрей Ермак, глава МИД Андрей Сибига и министр обороны Рустем Умеров.

Украинская делегация также встретилась в Лондоне со специальным представителем президента США по вопросам Украины Китом Келлогом. Украинская сторона отметила, что немедленное, полное и безусловное прекращение огня должно стать первым шагом к началу переговоров о достижении справедливого и длительного мира.

Анна Мурашко

Анна Мурашко

Войнаполитика
Кит Келлогг
Министерство иностранных дел Украины
Вооруженные силы Украины
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