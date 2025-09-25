Туск розкрив, що приховує "дивовижний оптимізм" Трампа щодо повернення Україною своїх територій
Прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск заявив, що оптимізм Дональда Трампа щодо України приховує обіцянку зменшення участі США та перекладання відповідальності за припинення війни на Європу.
Президент Трамп заявив, що Україна може, за підтримки Європейського Союзу, повернути всю свою територію. Цей дивовижний оптимізм приховує обіцянку зменшення участі США та перекладання відповідальності за припинення війни на Європу
Прем'єр Польщі наголосив, що правда краща за ілюзію.
Президент Сполучених Штатів Дональд Трамп заявив, що за підтримки Європейського Союзу Україна може виграти війну, а також повернути всі завойовані території.