Туск розкрив, що приховує "дивовижний оптимізм" Трампа щодо повернення Україною своїх територій

Київ • УНН

 • 866 перегляди

Прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск заявив, що оптимізм Дональда Трампа щодо України приховує обіцянку зменшення участі США та перекладання відповідальності за припинення війни на Європу.

Туск розкрив, що приховує "дивовижний оптимізм" Трампа щодо повернення Україною своїх територій

Прем'єр-міністр Дональд Туск заявив, що "дивовижний оптимізм" Дональда Трампа щодо України приховує обіцянку зменшення участі США та перекладання відповідальності за припинення війни на Європу, передає УНН.

Президент Трамп заявив, що Україна може, за підтримки Європейського Союзу, повернути всю свою територію. Цей дивовижний оптимізм приховує обіцянку зменшення участі США та перекладання відповідальності за припинення війни на Європу 

- написав Туск у соцмережі Х.

Прем'єр Польщі наголосив, що правда краща за ілюзію.  

Трамп уперше заговорив про повернення Україною кордонів 91-го року: експерт прокоментував зміну риторики президента США24.09.25, 13:07 • 23261 перегляд

Нагадаємо

Президент Сполучених Штатів Дональд Трамп заявив, що за підтримки Європейського Союзу Україна може виграти війну, а також повернути всі завойовані території. 

Антоніна Туманова

