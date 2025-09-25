Туск раскрыл, что скрывает "удивительный оптимизм" Трампа относительно возвращения Украиной своих территорий

Премьер-министр Дональд Туск заявил, что «удивительный оптимизм» Дональда Трампа в отношении Украины скрывает обещание уменьшения участия США и перекладывания ответственности за прекращение войны на Европу, передает УНН.

Президент Трамп заявил, что Украина может, при поддержке Европейского Союза, вернуть всю свою территорию. Этот удивительный оптимизм скрывает обещание уменьшения участия США и перекладывания ответственности за прекращение войны на Европу - написал Туск в соцсети Х.

Премьер Польши подчеркнул, что правда лучше иллюзии.

Напомним

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп заявил, что при поддержке Европейского Союза Украина может выиграть войну, а также вернуть все завоеванные территории.